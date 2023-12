Serwis Spotify zapowiedział, że zwolni około 1,5 tys. pracowników, co stanowi 17 proc. załogi. Jest to spowodowane wyzwaniami finansowymi, przed którymi stoi gigant streamingowy.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Firma Spotify już dwukrotnie w tym roku przeprowadziła zwolnienia personelu. W styczniu pracę straciło 600 osób, a kolejnych 200 w czerwcu. Teraz spółka zamierza pozbyć się 1,5 tys. pracowników, czyli 17 proc. załogi.

Reuters zauważa, że serwis Spotify zainwestował ponad miliard dolarów w rozwój swojej działalności podcastowej, pozyskało gwiazdy takie jak Kim Kardashian, książę Harry i Meghan Markle, a także rozszerzyło swoją obecność na rynku w większości krajów na świecie, dążąc do dotarcia do miliarda użytkowników do 2030 roku.

W trzecim kwartale spółka osiągnęła zysk, dzięki m.in. podwyżkom cen usług i wzrostowi liczby abonentów we wszystkich regionach. Prognozuje, że w kwartale świątecznym liczba miesięcznych słuchaczy osiągnie 601 mln.

Dyrektor generalny Spotify, Daniel Ek podkreślił, że skala zwolnień będzie wydawała się duża, biorąc pod uwagę niedawny pozytywny raport o zyskach i wynikach.

Według większości wskaźników byliśmy bardziej produktywni, ale mniej wydajni. Jednak musimy być zarówno bardziej produktywni, jak i bardziej wydajni - podkreśli Ek.

Jak przekazano, spółka zacznie informować pracowników o zwolnieniach jeszcze w poniedziałek. Otrzymają oni pięciomiesięczną odprawę, dodatek urlopowy i ubezpieczenie zdrowotne.

Debatowaliśmy nad wprowadzeniem mniejszych redukcji w latach 2024 i 2025 - przekazał Ek.

Jednak biorąc pod uwagę rozbieżność między naszym docelowym stanem finansowym a obecnymi kosztami operacyjnymi, zdecydowałem, że najlepszym sposobem na osiągnięcie naszych celów będzie podjęcie znaczących działań mających na celu skorygowanie kosztów - dodał.

Zwolnienia w branży technologicznej

Te zwolnienia - jak zauważa BBC - to kolejne z serii zwolnień ogłoszonych w branży technologicznej.

Brytyjska firma telekomunikacyjna BT oznajmiła w maju, że w najbliższych latach zwolni do 55 tys. stanowisk pracy.

Giganci technologiczni Meta i Microsoft również poinformowali o planach redukcji zatrudnienia w tym roku aż o 10 tys. pracowników.

Gigant handlu internetowego Amazon ogłosił, że zwolni ponad 18 tys. pracowników na całym świecie, a Alphabet, spółka matka Google'a, ogłosiła, że zamierza podziękować za współpracę 12 tys. osób.

Również mniejsze firmy, jak Yahoo i LinkedIn, ogłosiły cięcia w tym roku.