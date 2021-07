"Przeprowadzona przez NIK analiza wykonania budżetu państwa wykazała, że w zeszłym roku rząd zastosował bezprecedensowe mechanizmy służące wypychaniu wydatków pod ladę" – stwierdził szef Najwyższej Izby Kontroli Marian Banaś. Zdaniem kontrolerów Najwyższej Izby Kontroli, gdy rząd zgodnie z zasadami finansował wszelkie działania związane z przeciwdziałaniem pandemii ze środów Skarbu Państwa, to dług publiczny przekroczyłby prawdopodobnie 55 proc. PKB.

NIK przedłożył Sejmowi analizy wykonania budżetu państwa i założeń polityki pieniężnej w 2020 wraz z uchwałą ws. absolutorium dla Rady Ministrów. Te dokumenty - wraz ze sprawozdaniem Rady Ministrów z wykonania ustawy budżetowej w 2020 roku - będą stanowić podstawę do dokonania przez Sejm oceny wydatkowania środków publicznych oraz podjęcia uchwały o udzieleniu bądź odmówieniu udzielenia absolutorium dla Rady Ministrów. NIK po raz pierwszy zastosował ocenę w formie opisowej. Kontrolerzy ocenili, że budżet państwa został wykonany zgodnie z ustawą budżetową, ale ten dokument nie obejmował wielu istotnych operacji finansowych, które miały wpływ na wzrost długu państwa.

Podczas prezentacji wyników kontroli i przed debatą NIK o finansach publicznych Marian Banaś podkreślił, że w dobie pandemii dodatkowe wydatki były konieczne, ale istotne było, żeby interwencje prowadzić w sposób jasny i przejrzysty. Tego (...) w gospodarowaniu budżetem zabrakło - zaznaczył szef NIK.

Obywatele mają prawo do wiedzy na temat tego, jak wydawane są publiczne pieniądze oraz w szczególności, według jakiej metodologii obliczany jest deficyt budżetu państwa - dodał.

Co NIK zarzuca rządzącym?

Zdaniem Izby w 2020 roku - w znacznie większym zakresie niż dotychczas - zastosowano różne rozwiązania, które, choć były zgodne z prawem, to zaburzały przejrzystość i "roczność" realizacji budżetu państwa. Przedstawiająca wyniki kontroli Anna Rybczyńska zaznaczyła, że należało do nich finansowania ważnych zadań z pominięciem budżetu państwa lub korzystanie z operacji, które pozwalają na wykazanie wydatków budżetu państwa w innych okresach, niż są faktycznie ponoszone.

W 2020 roku, kolejny rok z rzędu, minister finansów przekazywał nieodpłatnie obligacje skarbowe różnym podmiotom, zmniejszając tym samym deficyt budżetu państwa. Mowa o finansowaniu o wartości 18,3 mld. Obligacje otrzymały m.in.: uczelnie wyższe, Telewizja Polska, Polskie Radio, Polski Fundusz Rozwoju, Agencja Rozwoju Przemysły czy Bank Gospodarstwa Krajowego - wynika z danych Najwyższej Izby Kontroli.

Według NIK kolejnym przykładem operacji zaburzających przejrzystość finansów publicznych jest sposób finansowania Funduszu Solidarnościowego. Z analizy Izby wynika, że Fundusz w 2020 roku uzyskał środki z pożyczek dwóch innych funduszy celowych w wysokości 15,5 mld złotych, którzy przeznaczył na finansowanie m.in. trzynastej emerytury. Patrząc na wielkość przychodów osiąganych przez ten Fundusz, trudno jednak zakładać, że otrzymane w 2020 roku pożyczki zostaną spłacone - podkreśliła Rybczyńska.

Kontrolerzy NIK wskazali też, że część wydatków z budżetu państwa wskazanych jako wydatki zrealizowane w 2020 roku w rzeczywistości nie została w tym okresie poniesiona. Środki te jedynie przekazano na rachunki funduszy, na których pozostały nie wykorzystane do końca 2020 roku. Dzięki temu zostały one zaliczone w ciężar deficytu 2020 r. i nie będą obciążać budżetu państwa w roku 2021. Operacje takie przekroczyły 41 mld zł. Najwyższe kwoty, o których mowa dotyczyły środków przekazanych do Funduszu Solidarnościowego, Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 i Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg - Rybczyńska.

NIK zwraca też uwagę na nadużywanie w 2020 roku możliwości ujmowania w budżecie państwa wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego. Ten mechanizm powinien mieć charakter incydentalny, ale w 2020 roku wydatki tego typu określono na poziomie 12 mld złotych, a rok wcześniej było to 140 mln zł. Te wydatki w dużej mierze zostały przeznaczone na finansowanie zadań realizowanych, a nawet rozpoczynanych w kolejnym roku.

Zastosowanie takich mechanizmów nie sprzyja zachowaniu przejrzystości i powoduje zaburzenie wielkości deficytu w 2020 roku. Uniemożliwia także NIK wypowiedzenie się w tym momencie o prawidłowości poniesienia wydatków, które stanowią o 15 proc. państwa. Zdaniem NIK stosowanie omówionych operacji pozwala na wykazanie w budżecie państwa dowolnego wyniku przez co plan ten przestaje mieć istotne znaczenie dla oceny sytuacji finansowej państwa - mówiła Rybczyńska.

Analizy NIK wskazują, że w 2020 roku miały osiągnęliśmy rekordowe przyrosty długu Skarbu Państwa, państwowego długu publicznego oraz długu sektora instytucji rządowych i samorządowych zarówno w ujęciu nominalnym, jak ich relacji do PKB

Wystąpiła najwyższa dotychczas różnica miedzy długiem instytucji rządowych i samorządowych a państwowym długiem publicznym (224 mld zł). Wzrost tej rozbieżności był wynikiem ujęcia zobowiązań na finansowanie tarcz finansowych i antykryzysowych PFR oraz na zasilanie Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 w długu obliczanym według metodologii unijnej i niewliczania tych zobowiązań do długu według metodologii krajowej- tłumaczyła Rybczyńska i dodała: Gdyby dłużne finansowanie zadań związanych z przeciwdziałaniem pandemii było zapewnione przez Skarb Państwa, to dług publiczny przekroczyłby prawdopodobnie 55 proc. PKB. Działania prowadzące do uniknięcia progu ostrzegawczego sprawia, że nie trzeba wdrażać rozwiązań stabilizujących finanse publiczne - podkreśliła Rybczyńska.

NIK apelowało do ministerstwa finansów o po potrzebę planowania wydatków na istotne zadania publiczne w ustawie budżetowej, a w szczególności w budżecie państwa. Mimo że te wydatki oddziaływują na wielkość długu Skarbu Państwa, to poprzez ich wyłączenie z ustawy budżetowej znajdują się poza bezpośrednią kontrolą Sejmu i opinii publicznej - podsumowano.

