Nie będzie dalszego opóźniania wdrożenia Pracowniczych Planów Kapitałowych. Tak w studiu RMF FM podczas kongresu Impact’20 zapewnia Bartosz Marczuk, wiceprezes Polskiego Funduszu Rozwoju. To oznacza, że firmy zatrudniające od 20 do 250 firm muszą zacząć wprowadzać u siebie PPK. Chodzi o zaproponowany przez rząd program dobrowolnego dodatkowego odkładania na emeryturę przez pracowników. Każdy zostanie do tego zapisany. Oczywiście będzie można się wypisać. Jak COVID wpłynął na PPK i co mają zrobić przedsiębiorcy, którzy walczą teraz o przetrwanie firm? O tym z Bartoszem Marczukiem rozmawiał Krzysztof Berenda.

