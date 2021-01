We wtorkowym losowaniu Lotto nie odnotowano głównej wygranej. To oznacza, że w czwartkowym losowaniu "szóstka" może być więc warta nawet 22 000 000 zł.

Rośnie kumulacja w Lotto, w czwartek "szóstka" może być warta 22 mln zł / Darek Delmanowicz / PAP

Lotto to gra kumulacyjna. Jeżeli w losowaniu nie padnie wygrana pierwszego stopnia, pula przechodzi na kolejne losowanie. Gra polega na wytypowaniu 6 z 49 cyfr.

Losowania Lotto odbywają się we wtorek, czwartek i sobotę.

We wtorek 26 stycznia nikt nie wytypował prawidłowo "szóstki". Rośnie więc kumulacja i w czwartek do wygrania będzie olbrzymia suma - nawet 22 000 000 złotych.

Rekordowe wygrane w Lotto

Największą w historii kumulację w Lotto zanotowano 7 maja 2016 roku, kiedy to pula na wygrane pierwszego stopnia przekroczyła 57 mln złotych. Wówczas trzech szczęśliwców skreśliło lub wylosowało metodą "chybił/trafił", odpowiednie liczby, które pozwoliły im wygrać po 19 268 238,40 zł.

Największa indywidualna wygrana padła natomiast 16 marca 2017 roku. Wówczas mieszkaniec miejscowości Skrzyszów w Małopolsce wygrał na "chybił/trafił" dokładnie 36 726 210,20 zł.

Miliard dolarów w loterii w USA

Zobacz również: Kobieta z Michigan wygrała miliard dolarów na loterii

23 stycznia 2021 roku mieszkanka amerykańskiego stanu Michigan wygrała miliard dolarów na loterii Mega Millions.

To druga co do wielkości w historii Mega Millions i trzecia w loteriach w Stanach Zjednoczonych wygrana.

Największa w USA i w ogóle na świecie wygrana - 1,537 miliarda dolarów - padła 23 października 2018 roku i trafiła do osoby z Karoliny Południowej.