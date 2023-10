Życie studenckie wiąże się z kosztami – mowa tu nie tylko o zakupie pomocy naukowych, czy sprzętu elektronicznego, ale także o opłacaniu wynajmu mieszkania, czy podróży na uczelnie. Interesującą opcją jest w tym kontekście kredyt dla studenta. Czym on dokładnie jest i na jakich warunkach jest przyznawany?

Kredyt studencki - czym jest?

Zanim poznasz odpowiedź na to pytanie, warto doprecyzować pewną kwestię. Kredyt dla studenta to w potocznym rozumieniu każdy produkt finansowy, z którego może skorzystać osoba studiująca. To może być na przykład kredyt gotówkowy zaciągany na dowolny cel.

Natomiast zgodnie ze szczegółową definicją kredyt studencki jest specjalnym produktem, którego warunki są ustalane przez rząd. Jest on dostępny w całej Polsce i może go otrzymać każdy, kto spełni odgórnie narzucone warunki. Wniosek o kredyt studencki składa się w wybranych bankach, które przystąpiły do tego programu. W każdym z nich zasady są identyczne, ponieważ ustala je państwo.



Kredyt studencki - warunki

Czy warto brać kredyt studencki? Warunki są w jego przypadku preferencyjne, więc to może być interesująca opcja. Kto może z niego skorzystać i ile można pożyczyć?

Szczegółowe zasady kredytu studenckiego prezentują się w następujący sposób.

Może go otrzymać student do ukończenia 30. roku życia lub doktorant, który nie skończył 35 lat. Wniosek o kredyt studencki może złożyć także osoba ubiegająca się o przyjęcie na studia - wówczas wypłata kredytu nastąpi po uzyskaniu statusu studenta.

O kredyt studencki można ubiegać się, nawet jeśli korzysta się ze świadczeń stypendialnych. Wystarczy, że dochód na jedną osobę w rodzinie nie przekroczy w roku ubiegania się o kredyt 3000 zł.

Kredyt dla studentów jest udzielany przez wybrane banki komercyjne. Preferencyjne warunki są możliwe do uzyskania dzięki dopłatom z Funduszu Kredytów Studenckich finansowanym z budżetu państwa.

Można wnioskować o kredyt dla studenta przez cały rok.

Decyzja kredytowa powinna zapaść maksymalnie w ciągu 30 dni.

Student sam decyduje, w jakiej wysokości środki chce otrzymywać w czasie studiowania. Może określić ich kwotę od 400 zł do 1 000 zł miesięcznie.

Interesującą kwestią jest również to, jak wygląda spłata kredytu studenckiego.



Kiedy trzeba spłacić kredyt studencki?

Warunki kredytu studenckiego dotyczące jego spłaty są wyjątkowo preferencyjne i właśnie dlatego ten produkt finansowy jest warty rozważenia. Zgodnie z zasadami rozpoczęcie spłaty zobowiązania następuje dopiero dwa lata od ukończenia studiów. W tym czasie absolwent ma szanse na zdobycie zawodu i ustabilizowanie swojej sytuacji materialnej. Nie trzeba więc oddawać środków od razu po odebraniu dyplomu - to spore udogodnienie, jednak to nie wszystko.

Jeżeli ukończysz studia w gronie 10% najlepszych studentów, otrzymasz umorzenie nawet do 50% wartości kredytu. Nie musisz o to specjalnie wnioskować, taką ulgę otrzymasz automatycznie.



Kredyt studencki - oprocentowanie

Niższe koszty zobowiązania są kolejną korzyścią, z jaką wiąże się kredyt studencki. Oprocentowanie jest ustalane na bardzo korzystnych warunkach finansowych. Odsetki wynoszą w tym przypadku jedynie połowę stopy redyskontowej weksli NBP, a okres spłaty rozkłada się na okres dwukrotności pobierania kredytu.

Przykładowo student pobierający miesięcznie 600 zł dwa lata po zakończeniu studiów będzie spłacał około 300 zł miesięcznie. Taka kwota nie obciąży nadmiernie budżetu młodego człowieka, a ponadto jest gwarantowana przez państwo. Nie ma zatem ryzyka nagłego podniesienia raty. Dodatkowo w razie kłopotów ze spłatą rząd przewidział narzędzia odraczające spłatę lub zmniejszające wysokość miesięcznej raty. Co więcej, jeśli wyjątkowo trudna sytuacja życiowa będzie uniemożliwiała spłatę kredytu, wówczas minister deklaruje, że może częściowo umorzyć zobowiązanie, a czasami nawet całkowicie zwolnić z jego spłacania.

Czy zatem kredyt studencki to dobre rozwiązanie? W wielu przypadkach może się okazać bardzo przydatne. Trzeba jednak mieć na uwadze, że takie zadłużenie prędzej czy później trzeba będzie spłacić. Kredyt dla studenta może więc stać się pewnym obciążeniem w przyszłości, pomimo bardzo atrakcyjnych warunków.

*Nota prawna: Niniejsza treść nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego i ma charakter wyłącznie informacyjny.