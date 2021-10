Południowokoreańska firma Korea Hydro & Nuclear Power (KHNP) planuje złożyć polskiemu rządowi ofertę budowy elektrowni jądrowych w I kwartale 2022 r., lub nawet wcześniej. Jak poinformowało KHNP w ofercie dla Polski znajdą się "preferencyjne warunki".

KHNP jest operatorem wszystkich 24 działających w Korei Płd. reaktorów / KOREA HYDRO & NUCLEAR POWER / HANDOUT / PAP/EPA

O ostatecznym terminie złożenia oferty zadecydują rozmowy z polskim rządem - poinformowało PAP KHNP. Propozycja Korei Południowej będzie z pewnością na tyle konkurencyjna pod względem technologii, ceny i harmonogramu budowy, aby móc stanowić korzystną dla Polski ofertę - zaznaczyła firma. KHNP przypomniało, że powołało grupę ekspercką Team Korea, której zadaniem jest przygotowanie "optymalnej i zintegrowanej propozycji dla polskiego projektu budowy nowej elektrowni jądrowej".

Oferta ma się składać z trzech elementów: informacji o firmie i najważniejszych kwestiach dotyczących projektu nowej elektrowni jądrowej w Polsce, proponowanego projektu reaktora, oraz kosztorysu i propozycji finansowania projektu.

KHNP podkreśliło, że rozwiązania technologiczne i możliwości koncernu w obszarze realizacji tego typu projektów sprawdziły się przy budowie elektrowni Barakah w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Korea Południowa zaoferuje stronie polskiej podobne przedsięwzięcie, na preferencyjnych warunkach - zaznaczyła firma. Barakach to elektrownia składająca się z czterech bloków z koreańskimi reaktorami APR1400. Komercyjna eksploatacja pierwszego bloku rozpoczęła się w kwietniu 2021 r. Trwa rozruch drugiego bloku. Budowa dwóch pozostałych dobiega końca.

KHNP należy do państwowego koncernu Korea Electric Power Corporation (KEPCO). Jest operatorem wszystkich 24 działających w Korei Płd. reaktorów, w tym dwóch najnowszych APR1400, które - zgodnie z wcześniejszymi deklaracjami - zamierza zaproponować Polsce. W Korei Płd. różnych fazach budowy są cztery dalsze APR1400. Pierwszy z nich - blok Shin Hanul 1 ma już zgodę na eksploatację, zakończył się już pierwszy załadunek paliwa, a początek komercyjnej eksploatacji jest planowany na połowę 2022 r.

Zgodnie z Programem Polskiej Energetyki Jądrowej (PPEJ), Polska planuje budować nowoczesne, ale sprawdzone i duże reaktory typu PWR. Koreański APR 1400 spełnia te wymagania. W Polityce Energetycznej Polski do 2040 r. zakłada się, że w 2033 r. uruchomiony zostanie pierwszy blok polskiej elektrowni jądrowej o mocy ok. 1-1,6 GW. Kolejne bloki będą wdrażane co 2-3 lata, a cały program jądrowy zakłada budowę 6 bloków o mocy do 9 GW. Polski rząd oczekuje, że partner w programie jądrowym obejmie także 49 proc. udziałów w specjalnej spółce, dostarczy odpowiedniego finansowania i będzie uczestniczył nie tylko w budowie, ale i eksploatacji elektrowni jądrowych.

Atom chcą też zbudować Francuzi i Amerykanie

Kilka dni temu wstępną, niewiążącą ofertę złożył francuski EDF . Oferta obejmuje budowę i eksploatację czterech lub sześciu reaktorów EPR w 2-3 lokalizacjach. Zbliżone do francuskiego koncernu źródło potwierdziło PAP informacje portalu Business Insider, który podał, że Francuzi szacują, iż budowa czterech reaktorów kosztowałaby 33 mld euro, czyli około 150 mld zł, a sześciu - 48,5 mld euro, czyli około 222 mld zł.