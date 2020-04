Jeszcze w tym tygodniu Ministerstwo Rozwoju ma wydać rozporządzenie ustalające maksymalne ceny maseczek ochronnych - dowiedzieli się dziennikarze RMF FM. Resort dostał to uprawnienie uchwaloną w zeszłym tygodniu nowelizacją tarczy antykryzysowej.

Zdj. ilustracyjne / Darek Delmanowicz / PAP

Minister rozwoju Jadwiga Emiliewicz określi, ile maksymalnie mogą kosztować różne rodzaje maseczek.



To będzie skompliowane rozporządzenie, bo typów maseczek jest wiele: są jedno- i wielorazowe, chirurgiczne, smogowe, budowlane i zwykłe bawełniane.



Rozporządzenie ma głównie dotyczyć tych specjalistycznych, bo widać, że ich cena została ostatnio bardzo wysoko wywindowana.



Jak ustalili reporterzy RMF FM, na razie ten maksymalny pułap cenowy ma zostać ustalony w miarę wysoko. Z czasem ma być obniżany. Chodzi o to, by uderzyć w zbyt chciwych sprzedawców, ale nie w producentów.



Obowiązkowe maseczki od 16 kwietnia

Przypomnijmy, że od 16 kwietnia obowiązkowe jest zakrywanie ust i nosa. Można nosić maski i maseczki, można też wykorzystać części odzieży np. szalik. Maseczki trzeba nosić w środkach publicznego transportu: tramwajach, autobusach, pociągach, trolejbusach itd. Założenie maseczki jest też konieczne, gdy podróżujemy w samochodzie z osobą, z którą nie mieszkamy lub nie współgospodarujemy.