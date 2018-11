Blisko sześć tysięcy osób ma wziąć udział w trzeciej edycji Kongresu 590, która w czwartek rozpocznie się w Jasionce koło Rzeszowa. Zaplanowano wystąpienia prezydenta RP Andrzeja Dudy i premiera Mateusza Morawieckiego.

Kongres wziął swoją nazwę od prefiksu kodu kreskowego, którym oznaczane są towary wytwarzane lub dystrybuowane przez polskie firmy. Celem kongresu jest uwalnianie polskiego potencjału. Czynimy to już od pierwszej edycji, czyli od trzech lat - powiedział prezes Instytutu Gospodarki Narodowej, organizatora imprezy Łukasz Oprawski. Dodał, że podczas debat w trakcie kongresu konfrontowane są m.in. stanowiska przedstawicieli administracji państwowej z przedsiębiorcami. Głównie koncentrujemy się na tym jak znosić bariery polskiej przedsiębiorczości. Przede wszystkim przedsiębiorców z sektora MŚP. To jest nasz zasadniczy cel - zauważył Oprawski.

W czwartek prezydent Andrzej Duda, pod którego patronatem odbywa się impreza, zainauguruje swoim wystąpieniem Kongres 590. Pierwszego dnia - tak w poprzednich edycjach - Andrzej Duda wręczy swoją Nagrodę Gospodarczą. To wyróżnienie dla firm, które wnoszą znaczący wkład w rozwój naszej gospodarki, budując pozytywny wizerunek polskiej przedsiębiorczości na całym świecie oraz stanowią wzór dla innych.



W drugim dniu obrad kongresu zaplanowano wystąpienie premiera Mateusza Morawieckiego. W Jasionce spodziewani są także wicepremierzy Beata Szydło i Jarosław Gowin oraz prezes Narodowego Banku Polskiego, prof. Adam Glapiński.



Gośćmi kongresu będą m.in. minister rolnictwa Jan Krzysztof Ardanowski, minister finansów Teresa Czerwińska, minister inwestycji i rozwoju Jerzy Kwieciński, minister przedsiębiorczości i technologii Jadwiga Emilewicz. Będą również prezesi największych firm, m. in. PKN Orlen, PGNiG, KGHM, PKO BP.



W trakcie dwudniowego kongresu zaplanowano 94 debat panelowych. Mają one dotyczyć m.in. nowych technologii, inwestycji, energetyki, polityki środowiskowej, handlu i eksportu.

