Na zakończonej niedawno w Jachrance pod Warszawą konferencji Krajowej Izby Komunikacji Ethernetowej (KIKE) dominowały dwa główne tematy – wejście w życie nowej ustawy „Prawo komunikacji elektronicznej” oraz uruchomienie nowych środków Unii Europejskiej na budowę sieci światłowodowych w Polsce. 650 uczestników konferencji to głównie przedstawiciele polskich firm świadczących usługi dostępu do internetu oraz usługi telekomunikacyjne i medialne.

Nowe Prawo Komunikacji Elektronicznej (PKE)

KIKE reprezentuje polskich przedsiębiorców telekomunikacyjnych głównie w zakresie stanowienia prawa z obszaru telekomunikacji, a w tym roku - jeśli wreszcie wejdzie w życie od dawna procedowane nowe prawo będące następstwem wdrożenia dyrektywy Unii Europejskiej. Zmieni sią bardzo dużo i firmy telekomunikacyjne, zarówno te duże jak i małe, czeka dość spora rewolucja. Przestanie działać stare, pochodzące jeszcze z 2004 roku "Prawo telekomunikacyjne", a wejdzie nowe "Prawo Komunikacji Elektronicznej", które powinno było być uchwalone już w 2020 roku, a ostateczny termin uchwalenia tej ustawy mija w lipcu 2023 roku i po tym terminie grożą nam kary unijne. Jednym z istotnych powodów opóźnienia momentu wejścia nowej ustawy w życie, było "wrzucenie" przez rząd do tzw. Ustawy wprowadzającej PKE przepisów regulujących kolejność umieszczania programów telewizyjnych (tzw. Lex Pilot), który to przepis nie miał nic wspólnego z wymaganiami unijnym dotyczącymi nowego prawa, a poza tym ingerował w inną niż Telekomunikacja sferę Radiofonii i Telewizji. Ostatecznie po burzy medialnej i protestach środowiska operatorów kablowych rząd wycofał się z tego pomysłu i jest szansa, by "czystą" nową Ustawę PKE wreszcie przyjąć, choć czasu na to zostało niewiele.

O zawiłościach we wprowadzaniu nowego prawa mówi radiu RMF FM Jerzy Straszewski, prezes Polskiej Izby Komunikacji Elektronicznej (PIKE), który w imieniu swojej izby, KIKE i kilku innych izb branżowych walczył o odrzucenie Lex Pilot.

Środki unijne dla polskich operatorów!?

KIKE i PIKE współpracują w obszarze stanowienia prawa i regulacji rynku, natomiast konkurują o dostęp do unijnych środków na budowę nowych sieci internetowych. Do pozyskania będą miliardy złotych w ramach dwóch programów: Funduszu Europejskiego Rozwoju Cyfrowego (FERC) oraz Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO). W sumie do sieci ma uzyskać dostęp prawie 2 mln gospodarstw domowych i instytucji, zaś koordynacją konkursów zajmuje się Centrum Projektów Polska Cyfrowa (CPPC). Każdy z projektów może liczyć na wsparcie w wysokości od 20 do 40 mln zł i konkursy do obu funduszy FERC i KPO mają ruszyć na przełomie maja i czerwca, co zapowiedział na Konferencji KIKE Wojciech Szajnar, dyrektor CPPC.

Środki unijne na budowę nowych sieci światłowodowych w Polsce powinny trafić w większości do polskich firm i operatorów - twierdzi w rozmowie z RMF FM Karol Skupień, prezes KIKE. W poprzednim rozdaniu w ramach tzw. Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa (POPC) do małych i średnich firm z czysto polskim kapitałem trafiło ledwie 8 proc. środków. Rząd obecnie dużo mówi o narodowości gazociągów, czy sieci energetycznych, a niewiele mówi się o narodowości sieci telekomunikacyjnych. Przekazanie całej telekomunikacji w ręce korporacji z obcym kapitałem zmniejsza bezpieczeństwo państwa - stanowczo dodaj prezes KIKE.

O działalności KIKE oraz dążeniu do pozyskania znacznych środków unijnych mówi radiu RMF FM Karol Skupień, prezes KIKE i organizator Konferencji KIKE 2023:

Pornografia w sieci i cyberbezpieczeństwo

W trakcie Konferencji KIKE 2023 kilka paneli poświęcono "gorącej" tematyce jaką jest blokowanie dzieciom dostępu do treści pornograficznych w sieci oraz bezpieczeństwu w sieciach telekomunikacyjnych. Na pytanie, jaki jest pomysł ministerstwa cyfryzacji na blokowanie nieodpowiednich treści dzieciom, Kinga Pawłowska-Maliszewska, radca prawny KIKE odpowiada prosto: mają to zrobić operatorzy sieci i firmy dostarczające internet, a jeśli uchybią temu obowiązkowi czeka ich kara. "Zacieśnia się "ręka kontroli" organów nadzorczych - dorzuca z wyrzutem prawniczka KIKE prowadząca tematyczne panele. W kolejce czeka projekt nowej "Ustawy o ochronie małoletnich przed dostępem do treści nieodpowiednich w internecie".

Dodatkowo szykuje się kolejny "bicz na operatorów" w postaci nowelizacji ustawy o Krajowym Systemie Cyberbezpieczeństwa, gdzie oprócz oczywistych i nie budzących wątpliwości obowiązków, pojawia się instytucja tzw. dostawcy wysokiego ryzyka, czyli firmy, dostawcy sprzętu lub software’u, które mogą stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa porządku publicznego, a skutkiem takiej "nominacji" jest obowiązek dla firm dostarczających internet usunięcia w ciągu 5 lat oprogramowania lub sprzętu takiego dostawcy w całej sieci, co jest bardzo kosztowne. Od takiej decyzji nie można się odwołać lub prawo do odwołania będzie trudne, wręcz iluzoryczne. Decyzje o nadaniu miana "dostawcy wysokiego ryzyka" mogą być polityczne, obawiają się członkowie KIKE.

O meandrach i zawiłościach nowo wprowadzanych regulacji mówi RMF FM Kinga Pawłowska-Maliszewska, radca prawny KIKE:

Na koniec, warto zacytować jednego z panelistów Konferencji KIKE 2023, który powiedział: "W biznesie jest jak w brydżu, zawsze trzeba liczyć na dobrą kartę. Zmiany to wyzwania, a nie zagrożenia". Z takim podejściem łatwiej będzie działać dostawcom internetu w rewolucyjnym dla branży telekomunikacyjnej roku 2023.

Kolejna jubileuszowa Konferencja KIKE odbędzie się już w październiku br.

