Japonia straciła w 2023 roku symboliczną pozycję trzeciej co do wielkości gospodarki świata na rzecz Niemiec, głównie w wyniku spadku wartości jena - wynika ze wstępnych danych szacunkowych PKB, które podał rząd w Tokio.

Japoński PKB skurczył się w ujęciu rocznym o 0,4 proc. w okresie październik-grudzień - wynika z rządowych danych. Ekonomiści spodziewali się w czwartym kwartale wzrostu na poziomie co najmniej 1 proc.



W poprzednim kwartale również odnotowano spadek, o 3,3 proc. Te dane spełniają definicję technicznej recesji, rozumianej jako spadek gospodarczy przez dwa kolejne kwartały.



Nominalny PKB Japonii w 2023 roku wyniósł około 4,2 bln dolarów, w porównaniu do około 4,5 bln dolarów w przypadku Niemiec, których nominalny PKB wzrósł przez inflację, utrzymującą się na wysokim poziomie w kraju w ubiegłym roku.



Są to jednak pierwsze odczyty dotyczących wzrostu gospodarczego i mogą one ulec korekcie. Międzynarodowy Fundusz Walutowy ogłosi zmiany w swoich rankingach dopiero po opublikowaniu przez oba kraje ostatecznych danych.

Spadek wartości jena, kłopoty z demografią i niska produktywnosć

W Japonii lokalne media szeroko komentowały spadek w rankingach gospodarczych, twierdząc, że poza wyjątkowym wpływem spadku wartości jena, działają tu potężne negatywne czynniki, takie jak przyspieszający spadek demograficzny i chronicznie niska produktywność.



Słabość jena pomogła jednak podnieść ceny akcji części największych japońskich spółek, ponieważ dzięki temu eksportowane przez ten kraj towary, takie jak samochody, są tańsze na rynkach zagranicznych - zwraca uwagę portal BBC.

Dlaczego jen jest mniej atrakcyjny?

Najnowsze dane o PKB mogą również oznaczać, że bank centralny kraju może jeszcze bardziej opóźnić wyczekiwaną decyzję o podniesieniu kosztów kredytu.



Bank Japonii wprowadził ujemną stopę procentową w 2016 roku, próbując pobudzić wydatki i inwestycje. Ujemne stopy procentowe sprawiają, że jen jest mniej atrakcyjny dla globalnych inwestorów, co spowodowało spadek wartości waluty.



Jednak w ujęciu realnym, tj. z wyłączeniem inflacji, tempo wzrostu PKB Japonii wyniosło 1,9 proc., wobec 1 proc. w 2022 r., podczas gdy niemiecka gospodarka skurczyła się o 0,3 proc, zgodnie z oficjalnymi danymi opublikowanymi w styczniu.

Pozycja trzeciej potęgi gospodarczej to dla Niemców fikcja?

Pogorszenie sytuacji gospodarczej w Niemczech oznacza, że ich pozycja trzeciej potęgi gospodarczej świata, którą od października ubiegłego roku obiecywały prognozy MFW, postrzegana jest nad Renem jako fikcja. Tym bardziej, że Indie mogą wyprzedzić Japonię i Niemcy w ciągu kilku lat - podkreśla AFP.

Dwie największe gospodarki świata to USA i Chiny.