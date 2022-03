W lutym ceny w sklepach - średnio - poszły w górę o 10 proc. rdr. Polacy muszą się przyzwyczaić do drożyzny. Dwucyfrowy wzrost cen stał się faktem - podkreśla część ekonomistów.

Drożyzna wciąż bije ze sklepowych półek. W lutym ceny średnio poszły w górę o 10 proc. rdr. / Wojciech Pacewicz / PAP

Monitoring blisko 30 tys. cen detalicznych wykazał, że w lutym w sklepach było drożej średnio o 10 proc. w porównaniu z analogicznym okresem 2021 roku. Na 12 analizowanych kategorii produktów 10 podrożało, a dwa potaniały (używki i napoje)..



Największe podwyżki w skali roku objęły produkty tłuszczowe - prawie 67 procent, mięso - ponad 25 procent, nabiał - powyżej 15 procent, warzywa - 13,5 procent, a także chemię gospodarczą - 8,5 procent. Natomiast biorąc pod uwagę konkretne towary, w lutym rdr. najmocniej wzrosły ceny oleju - o przeszło 90 procent, kapusty - o 69 procent, cukru - o ponad 53 procent, margaryny do pieczenia - o więcej niż 40 procent, także masła - o ok. 36 procent.

"W relacji rocznej luty wypadł lepiej niż styczeń. Miesiąc wcześniej podwyżki w sklepach sięgnęły 17,6% rok do roku. I wówczas na 12 badanych kategorii zdrożały wszystkie. Teraz trend lekko się odwraca, co może wynikać z obniżki VAT-u na żywność. Jednak, moim zdaniem, to tylko pozory. Prawdziwą przyczynę widziałbym w przygotowaniu sieci handlowych do zmiany podatkowej. Media przecież szeroko donosiły, że sklepy podnosiły ceny w połowie stycznia, by później je opuszczać. To oznacza, że broniły się w sytuacji masowo drożejących surowców. Faktycznie nie miały też przestrzeni do zastosowania tak widocznych dla konsumentów obniżek" - mówi dr Krzysztof Łuczak, współautor badania z Grupy BLIX.

Z zebranych danych wynika również, że w lutym br. najbardziej podrożały rdr. produkty tłuszczowe, bo aż o 66,9 procent. Szczególnie widoczne jest to w przypadku oleju, który zdrożał o 90,2 procent. Z kolei ceny margaryny do pieczenia poszły w górę o 40,3 procent, a masła - o 36,1 procent.



Ukraina - istotny gracz na rynku zbóż i roślin oleistych

Jak twierdzą eksperci z UCE RESEARCH wojna między Rosją i Ukrainą wpłynie m.in. na podniesienie cen produktów pochodzenia roślinnego i zwierzęcego.

"Jak już wielokrotnie się mówiło, problem rosnących cen oleju jest globalny. Na świecie maleje ilość rzepaku, który służy m.in. do produkcji oleju rzepakowego. Producentów dotknęły też duże susze, przez co zbiory mocno się zmniejszyły. W lutym sytuację pogorszył wybuch wojny za naszą wschodnią granicą. Ukraina to przecież istotny gracz na rynku zbóż i roślin oleistych, a Rosja jest największym eksporterem pszenicy na świecie" - wyjaśnia dr Krzysztof Łuczak.

Na drugim miejscu zestawienia obejmującego największe podwyżki w skali roku znajduje się mięso - 25,2 procent. Ceny wołowiny poszły w górę o 34,8 procent, a drobiu - o 26,1 procent. Z kolei wieprzowina podrożała o 6,4 procent. Jak tłumaczy Katarzyna Grochowska z Hiper-Com Poland, przez utrudnione uprawy, susze i powodzie jest mniej surowca paszowego, który w efekcie podrożał. Do tego wzrosły ceny paliwa i energii, a także koszty transportu, magazynowania i pracy.



Trzecią pozycję w zestawieniu zajmuje nabiał - 15,3 procent. W obrębie tej kategorii najbardziej podrożał ser żółty - o 25,9 procent. W przypadku pięciu innych produktów wzrosty sięgają od 3,6 procent do 13 procent. "Branżę mleczarską mocno dotknęły m.in. podwyżki cen ropy, gazu, pasz i środków ochrony roślin. Ponadto wojna Rosji z Ukrainą może doprowadzić do tego, że światowe ceny surowego mleka będą rosnąć jeszcze szybciej niż dotychczas. Dlatego konsumenci muszą przygotować się na kolejne podwyżki w tej kategorii" - ostrzegają eksperci z UCE RESEARCH.



Na czwartym miejscu w zestawieniu znajdują się warzywa - 13,5 procent. W tym przypadku najmocniej podrożała kapusta - aż o 69 procent. Ceny ogórków poszły w górę o 33,9 procent a cebuli - o 28,8 procent. Natomiast 2 towary spośród 7 analizowanych z tej kategorii potaniały - papryka - o 9,8 procent, a ziemniaki - o 6,6 procent.



Źródło: Serwis Agencyjny MondayNews