W lutym inflacja wyniosła 18,4 proc. Według rządu, Narodowego Banku Polskiego oraz ekspertów był to najwyższy poziom tego wskaźnika w tym roku. W kolejnych miesiącach będzie on coraz niższy - ale to wiążę się głównie z tym, że poziom cen porównujemy do ubiegłego roku, a przez większość 2022 roku ceny rosły w bardzo szybkim tempie. W tym roku ceny dalej będą rosły - tylko wolniej.

Jaka inflacja w kwietniu?

"GUS wskazał, że inflacja spadła w marcu do 16,1 proc. - mocniej niż sugerował wskaźnik flash (16,2 proc.). Wolniejszy wzrost związany jest z cenami paliw i energii, co wpisuje się w tendencje widoczne w regionie. Inflacja w Czechach, na Słowacji czy w Rumunii oscyluje między 14,5, a 15,5 proc." - napisali eksperci z Polskiego Instytutu Ekonomicznego.

Według niech w kwietniu inflacja wyniesie ok 14,5 - 15 proc. "Zmiany dotyczyć będą cen żywności. Inflacja bazowa dalej będzie wysoka. Od początku roku obserwujemy drobne spowolnienie wzrostu cen usług. Szybki wzrost wynagrodzeń pozostawia małe szanse na wyraźną zmianę tego trendu" - napisali ekonomiści.

"W takich warunkach obniżanie się inflacji będzie powolne. MFW wskazuje, że zbliży się ona do celu NBP najwcześniej w 2026 r. z uwagi na powszechność podwyżek cen. Uważamy, że jeszcze w tym okresie inflacja bazowa będzie przekraczać 3 proc." - dodali.