Inflacja we wrześniu wyniosła rok do roku 17,2 proc. - to najnowsze dane GUS. Takich wyliczeń Główny Urząd Statystyczny spodziewał się w szacunkowych danych sprzed dwóch tygodni. W sierpniu inflacja wyniosła 16,1 proc. Takiego wzrostu cen w Polsce nie było od 25 lat.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

We wrześniu 2022 r. ceny towarów i usług konsumpcyjnych wzrosły w porównaniu do września 2021 r. o 17,2 proc. (wskaźnik cen 117,2), a w stosunku do sierpnia 2022 r. wzrosły o 1,6 proc. (wskaźnik cen 101,6).

Odczyt jest zgodny z wcześniejszym, szybkim szacunkiem GUS.

Z danych GUS wynika, że żywność w ujęciu rocznym wzrosła o 19,3 proc., napoje alkoholowe i wyroby tytoniowe o 9 proc., transport o 16,4 proc. a użytkowanie mieszkania o 29,9 proc.

Nic nie wskazuje na to, żeby był to koniec wzrostów. Ceny towarów i usług nadal rosną, w ostatnich dniach mocno podrożała też ropa, co przełoży się na kolejne wzrosty.

Narodowy Bank Polski szacował szczyt tej inflacyjnej górki na pierwszy kwartał przyszłego roku.

Już mamy inflację najwyższą od 1997 roku.

"Na początku przyszłego roku inflacja może wynieść 20 proc."

O przewidywania inflacyjne w Polsce był wczoraj pytany w Popołudniowej rozmowie w RMF FM dr hab. Przemysław Litwiniuk, członek Rady Polityki Pieniężnej. Czy w końcówce bieżącego roku możemy spodziewać się, że inflacja osiągnie 20 procent?

"Jak będzie w końcówce, to trudno mi powiedzieć. Ale myślę, że na początku przyszłego roku należałoby się spodziewać takiego scenariusza. Nasi bracia Węgrzy już go testują w swojej gospodarce. Mówię o tych 20 proc. lub 20 kilka proc. w styczniu z uwagi na efekt bazy" - mówił członek RPP.

"W styczniu nie mieliśmy do czynienia z tzw. tarczą antyinflacyjną, bo czasami ona jest niestety proinflacyjna. I ona odpowiada mniej więcej za cztery punkty procentowe inflacji. Więc w warunkach takich, gdy jesteśmy powyżej 17 proc. obecnie, jeżeli ten poziom, jak to określił prezes Glapiński, na płaskowyżu by się utrzymał do końca roku, to w styczniu niestety będziemy mieli tę korektę o charakterze przynajmniej statystycznym. I później wiele będzie zależało od spraw, które jeszcze nie zostały rozstrzygnięte, czyli od regulowanych cen energii elektrycznej, gazu. Bo tu spodziewamy się kilkudziesięciu procent korekt in plus niestety" - dodał ekonomista.