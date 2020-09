To, co rząd szykuje dla Śląska to katastrofa - mówią RMF FM związkowcy po wczorajszym spotkaniu zespołu, który miał opracować plan naprawczy dla górnictwa. Miał - bo według związków - dotrzymanie terminu końca września jest nierealne. Fiasko negocjacji stawia też pod znakiem zapytania możliwość wypracowania porozumienia w późniejszym czasie.

