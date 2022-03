„Nie ma żadnych powodów do paniki, nie ma żadnych powodów do wypłacania polskich złotych z bankomatów i z banków. Zeszły tydzień to było szaleństwo. Kolejki przed bankomatami, okienkami, banki nie nadążały z dowozem gotówki do bankomatów i oddziałów” – przekazał prezes Narodowego Banku Polskiego Adam Glapiński. Stwierdził, że w Polsce są odpowiednie zapasy gotówki.