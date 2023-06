Chcesz kupować taniej, ale nie wiesz, jak się do tego zabrać? Poniższy artykuł pomoże Ci zmienić swoje nawyki związane z robieniem zakupów, a także podpowie, gdzie szukać najlepszych promocji.

Jak ograniczyć swoje wydatki?

Ostatni rok dał większości Polaków mocno w kość. Drastycznie wzrosły raty kredytów a inflacja sięgnęła głęboko do naszych portfeli. Wyraźnie zdrożało jedzenie, rozrywka, a także rachunki za prąd i gaz. Niestety pensje w wielu przypadkach albo pozostały na tym samym poziomie, albo nieznacznie tylko drgnęły w górę. Efektem takiej sytuacji jest to, że coraz częściej zastanawiamy się, jak oszczędzać na zakupach?

Zmiana przyzwyczajeń oraz HotShops.pl - strona z promocjami pomogą Ci wydawać mniej. Zacznijmy od podstawowych zasad, które na pomogą Ci oszczędzać na codziennych zakupach, a potem przyjrzymy się bliżej HotShops.pl, gdzie upolujesz odzież, artykuły gospodarstwa domowego, meble w atrakcyjnych cenach, a także promocje na telewizory, komputery i mniejszą elektronikę.



Budżet pod kontrolą - planuj wydatki

Bardzo popularnym zjawiskiem jest "znikająca kasa". To problem wielu osób, które, nawet jeśli nie zarabiają najgorzej, ledwo dopinają każdy miesiąc i nie są w stanie powiedzieć, gdzie podziała się znacząca część ich dochodów. Wskazane jest w takich przypadkach dokładne rozpisywanie wszystkich wydatków.

Przygotuj sobie w tym celu listę stałych opłat (czynsz, media, ubezpieczenie, raty kredytów, koszty paliwa lub biletu miesięcznego itp.). Pozostałą pulę pieniędzy rozdysponuj między wyżywienie, odzież, hobby, opiekę medyczną/leki, rozrywki i idealnie byłoby tu również uwzględnić wpłatę jakiejś sumy na konto oszczędnościowe. Jeśli nie wiesz, jak się zabrać do podziału, zacznij od precyzyjnego spisywania absolutnie wszystkich wydatków przez cały miesiąc. Umieszczaj je w odpowiednich kolumnach tabeli, by łatwo potem podsumować. Prawdopodobnie wyjaśni się wówczas, na co wydajesz najwięcej i na czym możesz zaoszczędzić.

Na zakupy tylko z listą!

Spontaniczny wypad do galerii lub marketu może się skończyć stosem niepotrzebnych produktów w koszyku. Kolorowe banery, naklejki krzyczące "promocja", a także odpowiedni zapach, oświetlenie i muzyka mają duży wpływ na to, jak funkcjonuje nasz umysł podczas zakupów. Jeśli nie chcesz wydawać na to, co zbędne, zawsze spisuj listę najpotrzebniejszych rzeczy i trzymaj się jej.

W przypadku spożywki bardzo fajnie sprawdza się planowanie menu na cały tydzień. Pozwala nie tylko ograniczyć wizyty w sklepach, które sprzyjają mnożeniu się drobnych, niekontrolowanych wydatków, ale również zmniejszyć ilość marnowanej żywności, jeśli posiłki w kolejnych dniach będą pozwalały na wykorzystanie np. ryżu z poprzedniego obiadu czy warzyw z zupy.

Nie daj się nabrać na marketingowe sztuczki

Wspomniane już wcześniej zapachy, światło oraz dźwięki to triki, których nie zawsze jesteśmy świadomi. Aromat świeżego pieczywa od progu zachęca do tego, by sięgnąć po chrupiące bułki, radosne "Jingle Bells" w listopadzie już sugeruje, że za chwile święta, więc trzeba kompletować dekoracje i prezenty, z kolei odpowiednia barwa oraz natężenie światła sprawia, że pewne produkty zyskują w naszych oczach na atrakcyjności. Czy możesz coś na to poradzić? Trudno wyłączyć zmysły, ale na pewno dobrym pomysłem jest przychodzenie do sklepu z pełnym żołądkiem. Na głodnego szybciej skusisz się na wołające Cię z półek smakołyki i z dużym prawdopodobieństwem kupisz więcej, niż potrzebujesz, a nawet więcej niż zdołasz zjeść, zanim miną terminy ważności.

Choć na światło i dźwięk trudno cokolwiek poradzić (poza słuchawkami z własną muzyką oraz okularami przeciwsłonecznymi, ale te mogą zaburzać Twój komfort), zacznij zwracać uwagę na gramaturę poszczególnych artykułów. Producenci często zmieniają opakowania na mniejsze i nie ma to żadnego wpływu na szatę graficzną. Sięgasz po takie masło jak zawsze, a ono zamiast 100 g ma jedynie 90 g. Porównując ceny, sugeruj się kosztem za 100 g lub pojedynczą sztukę. Często niestety można trafić na promocję, w której większe opakowanie, zawierające według obietnicy jakiś procent produktu gratis, wcale nie wychodzi korzystniej niż kilka mniejszych opakowań.

Super ceny na HotShops.pl - jak to działa?

HotShops.pl to strona z mega okazjami cenowymi dostępnymi w różnych sklepach. Znajdziesz tu promocje RTV Euro AGD, ale także oferty z innych znanych sklepów typu: Biedronka, Lidl, Kaufland, Neonet. Z menu głównego możesz wybrać interesującą Cię kategorię produktu, sklep, albo markę, by otrzymać listę najciekawszych i najtańszych ofert. Po kliknięciu "przejdź do okazji", zostaniesz przekierowany bezpośrednio do danego sklepu internetowego lub do gazetki.

Promocje na HotShops.pl są doskonałym sposobem, by to, czego potrzebujesz kupić w niższej cenie. Poza najlepszymi ofertami znajdziesz tu także kupony rabatowe i opinie innych użytkowników. Oceniając oraz pozostawiając swoje komentarze, każdy zalogowany użytkownik zbiera punkty, które potem można wymienić na wybraną nagrodę. To nie koniec wygód! Jeśli boisz się przegapić najgorętszej okazji, ustaw sobie powiadomienia na daną frazę np. czytnik e-book i w momencie, gdy tylko pojawi się oferta na czytnik, dostaniesz taką informację na maila.

Nie jest sztuką wydawać pieniądze, lecz sztuką jest robić to z głową. Skup się na tym, co ląduje w Twoim koszyku i zawsze staraj się robić przemyślane zakupy. Korzystaj z promocji, ale tylko tych, które naprawdę są warte uwagi. Aby ułatwić sobie samodyscyplinę, znajdź cel, na który chcesz oszczędzać. Mogą to być drobne przyjemności, ale również większe marzenia. Najważniejsze, by dodawały Ci motywacji i sprawiały, że oszczędzanie nabierze większego sensu.