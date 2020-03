Agencja Fitch potwierdziła długoterminowy rating Polski na poziomie A-, świadczy to o dobrej sytuacji polskiej gospodarki, która w obliczu światowej pandemii koronawirusa pozostaje relatywnie odporna - komentuje Ministerstwo Rozwoju.

Agencja Fitch potwierdziła długoterminowy rating Polski na poziomie A-. Świadczy to o dobrej sytuacji gospodarki polskiej, która w obliczu światowej pandemii koronawirusa pozostaje relatywnie odporna - napisało MR w komentarzu przekazanym PAP w piątek.

Działania podejmowane w ramach tarczy antykryzysowej są wyważone, co pozwalało agencji pozytywnie ocenić budżet i sytuację fiskalną kraju. Oczekiwane rozluźnienie reguły wydatkowej nie zagraża finansom publicznym, o czym rząd zapewniał, prezentując tarczę antykryzysową - dodał resort rozwoju.



Agencja Fitch potwierdziła w piątek długoterminowy rating Polski w walucie obcej na poziomie "A-" z perspektywą stabilną. Według agencji możliwe tymczasowe rozluźnienie reguły fiskalnej w zw. ze stymulacją fiskalną w obliczu epidemii koronawirusa nie będzie negatywne dla ratingu.



W obliczu nadzwyczajnych rozwiązań wydatkowych, numeryczne ograniczenia reguły (wydatkowej - PAP) najprawdopodobniej zostaną złamane w 2020 r. Odnotowujemy natomiast, że reguła pozwala na odstępstwa od niej w nadzwyczajnych okolicznościach. Dlatego też potencjalne tymczasowe zawieszenie reguły w 2020 r., co Fitch ocenia za prawdopodobne, samo w sobie nie nadszarpnie ratingu - napisano.



Zdaniem agencji Polska gospodarka może wykazać się relatywnie odporna na szok związany z koronawirusem w porównaniu do wielu krajów z koszyka ratingowego, z uwagi na zdywersyfikowaną i relatywnie zamkniętą gospodarkę, umiarkowany rozwój sektora turystycznego, status eksportera netto, posiadanie płynnego kursu walutowego, zrównoważone saldo C/A i "pewną" przestrzeń do stymulacji fiskalnej, przy relatywnie wysokim poziomie zadłużenia zewnętrznego.



W związku z zapowiedzianą przez rząd stymulacją fiskalną Fitch oczekuje, że deficyt sektora gg (general government) Polski w 2020 wzrośnie do 5 proc. PKB, a w 2021 r. deficyt obniży się do 3,3 proc. PKB.



Agencja Fitch obniżyła wcześniej w marcu prognozę wzrostu PKB Polski w 2020 r. do 1,8 proc. z 3,3 proc., a na 2021 r. szacuje 3,2 proc.



Spośród trzech największych agencji ratingowych wiarygodność kredytową Polski najwyżej ocenia Moody's - na poziomie "A2". Rating Polski wg Fitch i S&P to "A-", jeden poziom niżej niż Moody's. Perspektywy wszystkich ocen są stabilne.



Wiosenną rundę przeglądów ratingu Polski przez główne agencje zakończy 10 kwietnia S&P.