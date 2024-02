W XXI wieku praktycznie żadna firma nie jest w stanie funkcjonować bez odpowiednio rozbudowanej floty pojazdów. Zawsze wtedy, kiedy podróże biznesowe lub dostawa towarów są nieuniknione, musisz zadbać o dostęp do komfortowych i bezawaryjnych pojazdów we flocie przedsiębiorstwa. Jeśli zamierzasz kupić nowe firmowe auto, koniecznie weź pod uwagę ofertę mLeasing. To propozycja skierowana do wszystkich przedsiębiorców, którzy chcą kupić nowy samochód na atrakcyjnych warunkach spłaty. Poznaj rozwiązania dopasowane na miarę potrzeb swojej działalności gospodarczej.

/ Materiały prasowe Finansowanie w mLeasing - jaki jest zakres usług leasingowych? Decydując się na współpracę z leasingodawcą mLeasing, zyskujesz możliwość pokrycia kosztów zakupu nie tylko samochodów osobowych do firmowej floty. Możesz też podpisać umowę finansowania na auta ciężarowe, maszyny i urządzenia, ciągniki, urządzenia medyczne, a nawet system fotowoltaiki. Szczegóły aktualnej oferty finansowania znajdziesz na stronie https://mleasing.pl/. Jeśli szukasz naprawdę atrakcyjnych warunków pokrycia kosztów zakupu auta lub sprzętu na potrzeby firmowe, prawdopodobnie nie znajdziesz korzystniejszej opcji.

Dlaczego warto zdecydować się na finansowanie w mLeasing? Jest wiele powodów, które determinują opłacalność podpisania umowy leasingowej z tą firmą. Ponad 30-letnie doświadczenie w branży to niejedyny czynnik, który zachęca przeglądnięcia szczegółowych warunków oferty finansowania. Kilka atutów propozycji mLeasing to: możliwość pokrycia kosztów zakupu aut osobowych, dostawczych, ciężarowych, motocykli, a nawet pojazdów specjalistycznych,

opłata wstępna dla umowy leasingowej nawet w wysokości 0%,

dwie waluty finansowania do wyboru: EUR lub PLN,

uproszczona procedura dla przedmiotu leasingu o wartości do 100 tys. złotych,

nowe pojazdy dostępne nawet w 48 godzin po dopełnieniu formalności. Dodatkowo w ramach umowy leasingowej otrzymujesz kompleksowe wsparcie ekspertów oraz dostęp do portalu klienta. W ten sposób łatwo będziesz zarządzać warunkami finansowania. Z mLeasing zyskujesz swobodę działania, maksymalny komfort oraz szeroki wybór pojazdów.

Leasing czy najem długoterminowy - jaką ofertę warto wziąć pod uwagę? Zarówno leasing firmowy, jak i wynajem długoterminowy auta to korzystne rozwiązania pod względem finansowym. Obydwie opcje są korzystniejsze niż zakup pojazdu lub sprzętu do firmy za gotówkę. Podpisując umowę z leasingodawcą, redukujesz koszty początkowe nawet do zera. Zdecyduj się na leasing operacyjny lub finansowy, jeśli chcesz mieć możliwość wykupu samochodu na koniec trwania umowy, a dodatkowo cenisz sobie możliwość użytkowania pojazdu bez większych ograniczeń, np. limitu kilometrów. Wynajem długoterminowy firmowego auta również niesie ze sobą wiele korzyści. W tym przypadku w ramach oferty mLeasing korzystasz nie tylko z nowoczesnego auta od ręki, ale też spłacasz niską miesięczną ratę od utraty wartości pojazdu. Dodatkowo otrzymujesz pakiet korzyści: pełne ubezpieczenie, assistance, serwis opon i kartę paliwową.

Jak kupić nowe auto z leasingiem? Krok po kroku Wbrew pozorom to nie takie trudne, szczególnie jeśli korzystasz z oferty mLeasing. Zacznij od wyboru samochodu lub sprzętu, dla którego chcesz podpisać umowę z leasingodawcą. Następnie procedura przebiega następująco: Uzupełniasz wniosek o przyznanie leasingu wraz ze wskazaniem wartości przedmiotu, np. auta. Po przedstawieniu oferty leasingodawcy podpisujesz umowę. Czekasz na sfinalizowanie transakcji i dostarczenie pojazdu we wskazane miejsce - nawet w 48 godzin od czasu dopełnienia formalności. W dzisiejszych czasach zakup nowego lub używanego auta w ramach umów leasingowych jest naprawdę prosty. Wszelkie formalności załatwisz nawet w jeden dzień i to bez żadnych ukrytych opłat, prowizji czy skomplikowanych procedur weryfikacyjnych. RMF 24