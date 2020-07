"Bon turystyczny jest pomocą dla polskich rodzin i polskiej turystyki" - podkreśliła cytowana w komunikacie wicepremier i szefowa resortu rozwoju Jadwiga Emilewicz. Zaznaczyła, że jest on skierowany do wszystkich rodzin z dziećmi, niezależnie od zarobków.

Zdj. ilustracyjne / Pixabay





W środę Sejm przyjął poprawki Senatu do ustawy o Polskim Bonie Turystycznym. Trafi ona teraz do podpisu prezydenta.

Jak wskazał resort rozwoju w komunikacie, ze świadczenia będzie można skorzystać do marca 2022 roku. Bonem będzie można opłacić np.: pobyt w hotelu, pensjonacie, gospodarstwie agroturystycznym, na kolonii, obozie harcerskim, sportowym czy rekreacyjnym. Program obejmuje tylko wyjazdy krajowe - podkreślono.



Resort zaznaczył, że rodziny, w sytuacji osłabienia gospodarki przez pandemię COVID-19, otrzymają bon turystyczny w wysokości 500 zł na każde dziecko, a jeżeli mają dziecko z niepełnosprawnością - dodatkowo 500 zł.



Bon turystyczny jest pomocą dla polskich rodzin i polskiej turystyki. Jest kierowany do wszystkich rodzin z dziećmi, niezależnie od tego, jakie mają zarobki, tak jak w przypadku Programu 500 plus - stwierdziła minister Emilewicz. Wicepremier zakłada, że prawa do świadczenia nabędą dzieci, które urodzą się do końca 2021 r. "i ich rodzice będą mogli skorzystać z bonu do marca 2022 r.".



Jak podkreśliła cytowana w komunikacie Anna Surówka-Pasek z Kancelarii Prezydenta RP, zgodnie ze skierowaną przez prezydenta Andrzeja Dudę do Sejmu ustawą, bon turystyczny będzie przysługiwał wszystkim osobom mającym przyznane prawo do świadczenia 500 plus lub "dodatku, o którym mowa w art. 80 ust. 1a, art. 113a albo art. 115 ust. 2a ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej", a także tym osobom, które uprawnienia te nabędą do dnia 31 grudnia 2021 r.



Na dzieci niepełnosprawne będzie przysługiwało dodatkowe świadczenie w formie bonu, na podstawie złożonego w systemie teleinformatycznym oświadczenia osoby uprawnionej, o legitymowaniu się przez dziecko orzeczeniem poświadczającym niepełnosprawność - wskazała Surówka-Pasek. Dodała, że wartość bonu turystycznego, podobnie jak wartość dodatkowego świadczenia w formie bonu przysługującego na dzieci niepełnosprawne, będzie wynosiła 500 zł.



Prezes ZUS Gertruda Uścińska zapewniła, że trwają prace nad "bonem turystycznym do wykorzystania na terenie Polski w okresie wakacyjnym". Wyjaśniła, że Zakład Ubezpieczeń Społecznych został poproszony o wsparcie tego projektu w zakresie technologicznym, informatycznym i "przygotowuje się już do obsługi tego zadania".



Listę przedsiębiorców, u których będzie można zrealizować bon będzie można znaleźć na stronie internetowej Polskiej Organizacji Turystycznej. "Przedsiębiorcy ci będą wcześniej zweryfikowani przez pracowników POT" - wyjaśnił prezes Polskiej Organizacji Turystycznej Robert Andrzejczyk.



Według MR dopłatę do wakacji lub ferii zimowych otrzyma prawie 2,4 mln rodzin. Wskazano, że 1,9 mln rodzin, czyli blisko 80 proc., ma dwoje lub więcej dzieci, więc otrzyma świadczenie w wysokości minimum 1 tys. zł. "W sumie z programu będzie mogło skorzystać ponad 6 mln dzieci" - podkreślono.



Jeśli spełniasz kryteria, otrzymasz bon po zarejestrowaniu się na Platformie Usług Elektronicznych ZUS (PUE ZUS) - tłumaczy resort rozwoju. System pozwoli na rejestrację m.in. za pomocą Profilu Zaufanego, kwalifikowanego podpisu elektronicznego oraz niektórych systemów bankowości internetowej.



Aktywacja twojego bonu w systemie teleinformatycznym nastąpi po potwierdzeniu poprawności lub aktualizacji danych - dodano. Bon będzie trzeba okazać podczas rezerwacji pobytu lub najpóźniej przy zakwaterowaniu.



W przypadku pytań dotyczących programu będzie można, jak zapewnia MR, skorzystać z specjalnej infolinii. Będzie ona wspierała zarówno turystów, jak i przedstawicieli branży turystycznej - wyjaśniono.