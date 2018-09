"Uważamy, że każdy może w naszym kraju pracować, ale pod jednym warunkiem: za tę samą pracę, w tym samym miejscu, za to samo wynagrodzenie co polski pracownik" - stwierdził w wywiadzie dla "Naszego Dziennika" szef "Solidarności" Piotr Duda. Wyraził pogląd, że należy "walczyć z tymi wszystkimi dziwnymi agencjami, które przerzucają do Polski imigrantów i próbują ich zatrudniać w różnych firmach".

Piotr Duda /Marcin Gadomski /PAP

