Wszystko wskazuje na to, że ustawa o jednorazowym dodatku węglowym przed weekendem zostanie przyjęta przez posłów, a na początku sierpnia zajmie się nią Senat. Co z osobami, które ogrzewają swoje domy wykorzystując gaz, olej opałowy czy energię elektryczną?

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Bez złożonej deklaracji do Centrum Ewidencji Emisyjności Budynków nie otrzymamy dodatku węglowego - poinformowała na wtorkowej konferencji prasowej minister Klimatu i Środowiska Anna Moskwa.

Dziś Ministerstwo Rozwoju i Technologii podało wstępne dane na temat liczby złożonych deklaracji. Do tej pory złożyło je 7,3 mln gospodarstw. To 65 procent wszystkich budynków, które powinny znaleźć się w systemie.

Nie spisano jednak jeszcze danych, które przyszły do urzędów w tradycyjnej formie, czyli pocztą. Resort szacuje, że wtedy ta liczba wzrośnie od 5 do 15 procent. I choć termin ich składania upłynął 30 czerwca, to jak się okazuje... zostanie przedłużony.

Teraz jest moment dla tych zapominalskich, którzy mieli te deklaracje złożyć. Teraz umożliwiamy takim osobom dopisanie się do ewidencji. Zakładamy, że ta baza, która dzięki temu powstanie, będzie wykorzystywana jako warunek do spełnienia w wielu programach. Czyli, żeby gdzieś złożyć wniosek o coś, takie gospodarstwo będzie musiało być w systemie - mówi minister Rozwoju i Technologii Waldemar Buda.

Do końca wakacji czekamy na te deklaracje bardzo spokojnie, mniej spokojnie będziemy czekać od września - dodaje tajemniczo minister i podkreśla przy tym, że urzędnicy nie chcą karać nikogo za spóźnienie, a jedynie zachęcać do składania dokumentów.

Co z pozostałymi?

Wśród osób, które ogrzewają swoje domy gazem, olejem opałowym czy energią elektryczną pojawiają się głosy niezadowolenia. Nie rozumieją, dlaczego oni nie mogą liczyć na żadne wsparcie ze strony rządu, choć ich źródła energii też drożeją.

Pomoc jest kierowana do osób, które są w najtrudniejszej sytuacji, a w najgorszej sytuacji są osoby, którym cena węgla wzrosła 3-krotnie, a nawet i więcej - mówi Buda. I dodaje - Niczego nie wykluczamy, ale na ten moment wsparcie przewidziane jest tylko dla użytkowników węgla.