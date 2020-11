Przejęcie Ruchu przez PKN Orlen wchodzi w fazę realizacji. Postępowania układowe z wierzycielami Ruchu wykonano, co ostatecznie potwierdził sąd - to stanowiło ostatni warunek do zamknięcia procesu - poinformował PKN Orlen. Dodał, że zamknięcie transakcji ma nastąpić do końca tego roku.

REKLAMA