Rada nadzorcza JSW odwołała ze stanowiska prezesa Daniela Ozona. W Warszawie przed siedzibą Ministerstwa Energii od rana w obronie swojego prezesa manifestują górnicy z Jastrzębia.

Związkowcy JSW przed Ministerstwem Energii / Krzysztof Zasada / RMF FM

Akcja protestacyjna z udziałem kilkuset górników rozpoczęła się o godz. 8.00 przed siedzibą Ministerstwa Energii przy ul. Kruczej 36 w Warszawie. Dziś odbywa się posiedzenie rady nadzorczej JSW. Tuż po godzinie 10:00 przyszła informacja, że prezes JSW Daniel Ozon został odwołany.

Nie bronimy tylko prezesa, ale także spółki i naszych pieniędzy. Nie oddamy ani złotówki - mówili górnicy, którzy nie zgadzają się na zmiany kadrowe w JSW.

Górnicy w asyście policji stoją przed budynkiem, rozbrzmiewają dziesiątki trąbek. Związkowcy czekają na przyjazd swoich liderów, którzy nie weszli na posiedzenie rady nadzorczej JSW. Ostrzegli, że mogą zorganizować znacznie ostrzejszy protest, w dużo liczniejszym gronie. Związkowcy chcą rozmawiać z ministrem energii Krzysztofem Tchórzewskim, ale policja broni wejść do resortu oraz do warszawskich biur jastrzębskiego holdingu.

Niektórzy z nas byli już w windzie. Zatrzymano windę alarmem po to tylko, żebyśmy nie dostali się na posiedzenie rady nadzorczej. To jest kpina. Panie ministrze, pan nas oszukuje - mówił Sławomir Kozłowski ze Solidarności.

Związkowcy przyjechali do Warszawy, by nie dopuścić do zmiany obecnego prezesa. Bronili go, bo według nich gwarantował właściwe funkcjonowanie JSW. Ministrowi energii zarzucają, że próbuje ręcznie sterować spółką. Stąd według związkowców, np. coraz silniejsza pozycja powołanej przez ministra szefowej rady nadzorczej. W tle tego sporu są ewentualne naciski, aby pieniądze wypracowane przez JSW inwestować poza górnictwem - na to górnicy nie chcą się zgodzić.

Dodajmy, że komunikacie poinformowano, że pełnienie obowiązków prezesa rada powierzyła Robertowi Małłkowi, od ponad trzech miesięcy delegowanemu z rady do zarządu JSW.





Pierwszy raz do sporu na linii górnicy-minister doszło pół roku temu. Odwołano wówczas dwoje wiceprezesów spółki. Związkowcy powołali sztab protestacyjno-strajkowy, a przed siedzibą JSW zorganizowali protest. Spór ostatecznie zakończono wówczas po wielogodzinnych negocjacjach w Katowicach. Dzisiaj sytuacja się powtarza - mówi Sławomir Kozłowski, szef "Solidarności" w JSW.