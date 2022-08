Ponad 70 proc. Polaków regularnie płaci bezgotówkowo rozliczając się stacjonarnie - wynika z najnowszego badania. Jak dodano, 41 proc. z nich dokonuje płatności kartą, telefonem bądź zegarkiem zawsze, kiedy ma taką możliwość; ponad 19 proc. rozlicza się tak bezgotówkowo kilka razy w tygodniu.

/ Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Jak wynika z badania przeprowadzonego przez Instytut Badań Rynkowych i Społecznych (IBRiS), Polacy preferują płatności bezgotówkowe.



"Zdecydowana większość Polaków (ponad 70 proc.), regularnie korzysta z płatności bezgotówkowych, gdy rozlicza się stacjonarnie" - przekazano w informacji prasowej dotyczącej badania.



Jak dodano 41 proc. z nich płaci kartą, telefonem bądź zegarkiem zawsze, kiedy ma taką możliwość. Z kolei ponad 19 proc. rozlicza się bezgotówkowo kilka razy w tygodniu, a ponad 10 proc. raz w tygodniu.



Z badania wynika, że najczęściej bezgotówkowe płatności wybierają osoby młodsze. Ponad 80 proc. respondentów w wieku 18-39 lat regularnie wykonuje transakcje z użyciem karty, telefonu lub zegarka, a większość z nich robi to zawsze, kiedy ma taką możliwość.



"Do gotówki natomiast najbardziej przyzwyczajone są osoby starsze. Warto jednak podkreślić, że prawie 40 proc. badanych powyżej 70 roku życia płaci bezgotówkowo minimum raz w tygodniu, natomiast reszta robi to bardzo rzadko" - wskazano w informacji.

Większa popularność gotówki na wsiach

Badanie pokazało, że osoby mieszkające w średnich i dużych miastach najbardziej doceniają szybkość i wygodę płatności bezgotówkowych. Wykonuje je regularnie około trzy czwarte ankietowanych z tej grupy.



Mniejszą popularność płatności bezgotówkowych można zauważyć na wsiach, natomiast nadal jest to prawie 60 proc. badanych, którzy rozliczają się bez gotówki minimum raz w tygodniu lub więcej.



Jeśli chodzi o dochody, to osoby zarabiające w przedziale 5 000 - 6 999 zł netto miesięcznie płacą bezgotówkowo najczęściej. Ponad dwie trzecie (66 proc.) z nich robi to zawsze, kiedy istnieje taka możliwość.



Badanie pokazało, że prawie 60 proc. respondentów jest zainteresowanych możliwością realizacji transakcji poprzez aplikację mobilną zainstalowaną na smartfonie lub tablecie. Taka możliwość jest najbardziej atrakcyjna dla osób w wieku 18-29 lat (ponad 80 proc.) i 30-39 lat (ponad 70 proc.), a także dla mieszkańców dużych miast oraz wsi.



"Analiza odpowiedzi respondentów pozwala przewidywać stopniowe zwiększanie się tej grupy, ponieważ młode osoby przyzwyczajone są do korzystania ze smartfonu jako urządzenia wielofunkcyjnego, które służy do załatwiania codziennych spraw takich jak m.in. zakupy online czy opłacanie rachunków" - przekazano.



Badanie zrealizowano na zlecenie Fiserv Polska, właściciela marki PolCard - w ankiecie telefonicznej, przeprowadzonej przez Instytut Badań Rynkowych i Społecznych w lipcu 2022 r. W badaniu udział wzięło 1001 Polaków.