Od 10 do 16 stycznia 2022 roku analitycy spodziewają się niewielkiego wzrostu cen benzyny. Spadną za to ceny autogazu - oszacował paliwowy portal e-petrol.pl.

Zdj. ilustracyjne / Shutterstock

"Na polskich stacjach w pierwszym notowaniu tego roku widać niewielkie obniżki cen wszystkich paliw oprócz 98-oktanowej benzyny. Biorąc pod uwagę dynamiczne zmiany z ostatnich tygodni, wynikające z poziomów opodatkowania paliwa na krajowym rynku, dzisiejsze spadki wyglądają skromnie, jednak na rynku międzynarodowym nie widać mocnych impulsów "na minus" " - zauważyli komentarzu analitycy portalu e-petrol.



Jak podkreślili, rafinerie nie zmieniały cen zbyt często w ostatnich dniach - wynika to przede wszystkim z zawieszenia - na okres noworoczny - publikacji notowań na rynkach zachodnioeuropejskich, które są wyznacznikiem cen także w krajowym hurcie paliw.

"Porównując aktualny poziom cen z ostatniego notowaniem ubiegłego roku (31 grudnia 2021 roku): mamy zmianę w górę o 27 zł dla benzyny Pb95, która kosztuje dzisiaj średnio 4472 zł za m sześc. Nieco mocniej drożeje olej napędowy sprzedawany dzisiaj w średniej cenie 4640,20 zł za m sześc. - od ubiegłego piątku jest to wzrost o około 64 zł na metrze sześc. W cenach średnich oleju opałowego podwyżka przekroczyła 42 zł i aktualnie to paliwo kosztuje 3334,20 zł za m sześc." - wyliczyli analitycy.

W najbliższych dniach spodziewany wzrost cen paliwa

Spodziewają się oni, że od 10 do 16 stycznia, cen Pb98 na poziomie 5,97-6,09 zł za litr, a benzyny 95-oktanowej w granicach 5,69-5,80 zł za litr. Cena oleju napędowego może uplasować się na poziomie 5,74-5,86 zł za litr. Nie będą to jednak duże wzrosty. Taniej będzie można natomiast kupić autogaz, dla którego e-petrol.pl prognozuje ceny od 3,09 do 3,17 zł za litr.



Analitycy portalu zwrócili uwagę, że początek 2022 roku na giełdzie naftowej w Londynie przyniósł wzrost notowań surowca. Obie tegoroczne sesje ropa Brent kończyła na plusie, a jej baryłka w środowe popołudnie kosztuje ponad 80 dolarów.

OPEC+ zwiększy dzienne wydobycie

"Wsparciem dla wysokich cen surowca są poprawiające się perspektywy dla popytu na paliwa naftowe, które były jednym z kluczowych czynników wpływających na decyzję OPEC+ o utrzymaniu dotychczasowej polityki wydobycia" - stwierdziłe-petrol.pl.



OPEC+ na spotkaniu 4 stycznia 2022 r. potwierdził obowiązujący plan, zgodnie z którym zwiększy w lutym dzienne wydobycie o 400 tys. baryłek. W ocenie jego analityków poprawiły się fundamenty rynku naftowego, bo wpływ wariantu Omikron koronawirusa na popyt na paliwa będzie niewielki i krótkotrwały.

"Jeszcze w grudniu czarne scenariusze OPEC mówiły o tym, że w styczniu i lutym 2022 r. nadpodaż surowca może sięgać 2-3 mln baryłek dziennie. Nowe przewidywania nadal zakładają co prawda, że wydobycie będzie przekraczać popyt, ale skala nadwyżki wyniesie już tylko od 0,8 do 1,3 mln baryłek dziennie" - przypomnieli analitycy portalu.