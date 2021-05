Rząd przygotuje katalog darmowych projektów domów do 70 metrów kwadratowych, a na ich podstawie będzie można budować domy bez pozwoleń. Zniesienie formalności w zakresie budowy domów zapisano w Polskim Ładzie, czyli nowym programie gospodarczym Prawa i Sprawiedliwości.

/ Zdjęcie ilustracyjne / Pexels

Rządowe informacje są takie: Od przyszłego roku - gdy przepisy wejdą w życie, każdy będzie mógł sobie wybudować dom o powierzchni 70 metrów kwadratowych bez pozwolenia, a jedynie na podstawie zgłoszenia.

Żeby to ułatwić, rząd przygotuje także katalog gotowych projektów - ze wszystkimi instalacjami, z którego będzie można za darmo skorzystać.

Skorzystanie z rządowego projektu na 70-metrowy dom nie będzie przymusem, a tylko możliwością.

Oczywiście, jeśli ktoś chce budować po swojemu, a nie według rządowego projektu, to może. Własny projekt zawsze można mieć. Tutaj będzie szereg usprawnień - wyjaśnia wiceminister rozwoju Anna Kornecka.

Rozwiązania mieszkaniowe w Polskim Ładzie

W sobotę odbyła się konwencja programowa, na której prezentowany był tzw. Polski Ład, czyli nowy społeczno-gospodarczy program na okres pocovidowy, który firmują partie tworzące Zjednoczoną Prawicę.

W ramach Polskiego Ładu przewidziano, że realizacja budynków jednorodzinnych o powierzchni zabudowy do 70 m kw. będzie możliwa bez pozwolenia, kierownika i książki budowy, a jedynie na podstawie zgłoszenia. Zdaniem pomysłodawców oznacza to skrócenie procesu budowlanego nawet do kilku tygodni i oszczędności co najmniej kilku tysięcy złotych dla inwestora.