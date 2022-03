Początkowo płatność za wypoczynek bonem turystycznym miała być możliwa do końca marca 2022 roku. Zgodnie z decyzją rządu termin został przedłużony. Czy to oznacza, że bonem turystycznym zapłacimy także za tegoroczne wakacje?

(zdjęcie ilustracyjne) / shutterstock /

Z Polskiego Bonu Turystycznego skorzystało ponad 5 milionów dzieci. Sytuacja pandemiczna sprawiła jednak, że nie wszyscy mieli taką możliwość.

Bon turystyczny miał obowiązywać do końca marca 2022 roku, czyli do dziś.

Został przedłużony aż do września 2022 roku, a to oznacza, że będziemy mogli zapłacić bonem turystycznym za rodzinny wypoczynek także w wakacje.

Bon turystyczny - za co można nim zapłacić

Bon turystyczny można wykorzystać do opłacenia m.in.: pobytu w hotelu, pensjonacie, gospodarstwie agroturystycznym, czy na kolonii lub obozie harcerskim, a także obozie sportowym lub rekreacyjnym.

Bon turystyczny - komu przysługuje

Bon przeznaczony jest dla rodzin z co najmniej jednym dzieckiem (do 18. roku życia) oraz rodzin z dziećmi niepełnosprawnymi. Jego wartość to 500 zł na każde dziecko, a w przypadku dziecka z orzeczeniem o niepełnosprawności 1000 zł. Podobnie jak w programie "Rodzina 500 Plus", bon przysługuje niezależnie od poziomu dochodów.

Bon turystyczny - jak z niego skorzystać

Polski Bon Turystyczny jest dostępny na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS. Osoby uprawnione, które dotychczas nie aktywowały przysługującego im świadczenia, mogą to zrobić logując się na swój profil na PUE ZUS. Szczegółowa instrukcja aktywacji bonu dostępna jest na stronie Polskiego Bonu Turystycznego.

Aktywacja odbywa się poprzez indywidualne konto osoby uprawnionej, która w swoim profilu PUE ZUS ma przyznane świadczenie podstawowe.

Bon, w formie unikalnego, 16-cyfrowego numeru, zostanie przesłany za pomocą wiadomości tekstowej na wskazany numer telefonu lub adres poczty elektronicznej. To właśnie ten numer okazuje się podczas rezerwacji pobytu lub najpóźniej przy zakwaterowaniu.

Osoby, które jeszcze nie wykorzystały aktywowanych bonów, lub wykorzystały je częściowo, na swoim profilu PUE ZUS mogą także sprawdzić stan posiadanych środków.