Z początkiem lipca w bankach pojawi się "bezpieczny kredyt 2 procent". To oferta dla osób, które chcą wziąć kredyt na pierwsze mieszkanie. Wokół programu pojawia się sporo pytań. Jeśli macie wątpliwości - skorzystajcie z rad ekspertów. W piątek w RMF FM zorganizowaliśmy dyżur specjalistów.

Projekt bezpieczny kredyt 2 procent skierowany jest do osób do 45. roku życia, które nie mają jeszcze własnego mieszkania. Kredyty będą udzielane przez banki, które podpiszą umowę z Bankiem Gospodarstwa Krajowego i wprowadzą produkt do swojej oferty.

Kredyt 2 procent. Zapraszamy na dyżur ekspertów RMF FM

O szczegółach rządowego programu "bezpieczny kredyt 2 procent" informowaliśmy przez cały piątek w Faktach RMF FM, internetowym radiu RMF24 oraz w naszym serwisie rmf24.pl.

Mogliście także dopytać o warunki i kryteria przyznania kredytu ekspertów z banku Pekao SA. Dyżur specjalistów trwał w godz. 10-14.

Poniżej prezentujemy pytania od słuchaczy RMF FM i odpowiedzi ekspertów.

/ Grafika RMF FM

Cytat Chciałbym dopytać o możliwość nadpłacania takiego kredytu po 3 latach, ponieważ spotkałem się z różnymi informacjami w tym temacie. Jedna z wersji, z którą się spotkałem mówi, że taki kredyt po upływie 3 lat można nadpłacać dowolnymi kwotami bez ograniczeń. Natomiast druga wersja mówi, że taki kredyt możemy maksymalnie nadpłacić do 200 tys. zł. (nie mam pewności, czy do tych 200 tys. zł wlicza się wkład własny). Czy mógłbym prosić o wyjaśnienie tych kwestii? Czy w ogóle jest możliwe spłacenie takiego kredytu w czasie krótszym niż 10 lat poprzez nadpłaty?

Tak - kredyt można nadpłacać, bez utraty dopłat po 3 latach spłaty kredytu.

Cytat Mam odziedziczone 33% nieruchomości, co nie dyskwalifikuje mnie do kredytu 2%. Nie mieszkam w tej nieruchomości, mieszkam w mieszkaniu wynajmowanym przez żonę. W jaki sposób bank będzie weryfikował fakt niemieszkania przeze mnie w odziedziczonej nieruchomości przez ostatnich 12 miesięcy??

W dniu składania wniosku o kredyt będzie Pan zobowiązany złożyć stosowne oświadczenie ze świadomością odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Zgodnie z Ustawą banki mogą w ciągu 5 lat od złożenia oświadczenia zweryfikować jego prawdziwość wg wytycznych Banku Gospodarstwa Krajowego.

Cytat Mieszkamy z żoną w domu teściów, rodzice chcą zapisać nam dom, a my chcielibyśmy go rozbudować, inwestycja będzie liczyła ok. 400 tys. złotych. Pytanie, czy jest szansa uzyskania bezpiecznego kredytu na rozbudowę domu? Na jakich warunkach i jak najlepiej podejść do sprawy przekazania własności nieruchomości?

Zgodnie z Ustawą Kredyt bezpieczny 2% nie może być udzielony na odbudowę, rozbudowę i nadbudowy obiektu budowlanego, w wyniku których nie dochodzi do wyodrębnienia własności nowego lokalu mieszkalnego.

Cytat Czy są przewidziane jakieś limity osób, które będą mogły taki kredyt otrzymać ?

W tym roku zgodnie z zapowiedziami Ministerstwa nie powinno być limitów. Ustawa o pomocy państwa w oszczędzaniu na cele mieszkaniowe wskazuje kwotę środków na poszczególne lata, które będą mogły być wykorzystane na wsparcie w postaci dopłat do rat kredytów.

Cytat Czy jest szansa, że składając wniosek początkiem przyszłego roku nie otrzymam takiego kredytu (pomijając zdolność kredytową)?

Ustawa zakłada że kredyty z dopłatami będą udzielane do dnia 31 grudnia 2027 roku.

Cytat Posiadam działkę rolną, gmina robi aktualnie nowy plan zagospodarowania dla całej miejscowości który powinien wejść w życie początkiem przyszłego roku. Działkę w studium uwzględniono jako teren zabudowy wiejskiej, Czy biorąc kredyt jeszcze w tym roku wykorzystanie takiej działki będzie możliwe ? Czy ewentualnie można będzie otrzymać kredyt na budowę na działce rolnej jako "rolnik" - z dodatkowym budynkiem gospodarczym.

Ustawa nie precyzuje rodzaju działki. Udzielenie kredytu na budowę domu na takiej działce będzie uzależnione od indywidulanej decyzji banku.

W naszym przypadku sytuacja wygląda następująco:

- Jestem współwłaścicielem niezabudowanej działki, mój udział to 1/3 - nie wyklucza

- Razem z żoną jesteśmy właścicielami innej niezabudowanej działki. - nie wyklucza

- Na zakup działki wzięliśmy z żoną kredyt hipoteczny, ale hipoteka jest ustanowiona na innej nieruchomości Jeśli kredyt był udzielony w celu pokrycia wydatków ponoszonych w związku z nabyciem lokalu mieszkalnego, domu jednorodzinnego albo spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego albo domu jednorodzinnego - to takie sytuacje wykluczają z programu

- Żona jest współwłaścicielem domu jednorodzinnego, który odziedziczyła po tacie, jej udział to 1/6. - nie wyklucza z programu, jeśli nie zamieszkuje w tym domu od co najmniej 12 miesięcy

Zwracam się z pytaniem, czy któryś z powyższych warunków wyklucza nas z możliwości ubiegania się o bezpieczny kredyt.

Jeśli kredyt był udzielony w celu pokrycia wydatków ponoszonych w związku z nabyciem lokalu mieszkalnego, domu jednorodzinnego albo spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego albo domu jednorodzinnego to wyklucza z programu, podobnie jak majątek żony w postaci udziału 1/6 domu jednorodzinnego, jeśli tam zamieszkuje.

Cytat Czy to prawda, że do 3 lat nie można nadpłacać kredytu?

Kredyt można nadpłacić w dowolnym momencie, jednak w przypadku nadpłaty w okresie do 3-ch lat, dopłaty do rat kredytu wygasają , poza wyjątkami, gdy:

spłata dotyczyła części objęta gwarancją,

łączna wysokość tej spłaty i wniesionego wkładu własnego Kredytobiorcy nie przekroczyła 200 000 zł, lub

łączna wysokość tej spłaty i zapłaconej przez Kredytobiorcę raty tego kredytu nie przekroczyła w danym miesiącu kwoty pierwszej, pomniejszonej

o dopłatę raty tego kredytu,



Cytat Po upływie 3 lat można nadpłacić maksymalnie 200 tys. zł, a co w sytuacji gdy po 4 latach spłaci się cały kredyt? Muszę zwracać wtedy dopłaty, czy nie ma żadnych kar?

Kredyt po 3 latach można nadpłacać bez ograniczeń. Jeśli po 4 latach spłaci Pan kredyt, dopłaty wygasają i nic nie musi Pan zwracać.

Cytat Jeśli kredyt spłaci się wcześniej, czyli do 10 lat, to czy w tym przypadku mogę już sprzedać mieszkanie lub legalnie wynająć?

Tak, jeśli kredyt zostanie spłacony wcześniej to może nieruchomość wynająć czy sprzedać mieszkanie.

Cytat W ten piątek mam podpisać umowę przedwstępna na zakup domu w stanie surowym z bezzwrotnym zadatkiem. Doradca finansowy właśnie zadzwonił że kolejny bank pekao wycofuję się z kredytów 2 procent na budowę/wykończenie domu. Zostaje tylko PKO bp i czekamy na odpowiedź na zapytanie wysłane do nich. Co mamy robić? dlaczego banki mają problem z interpretacją przepisów przecież od początku jest mówione że kredyt ma być też na budowę domu i wykończenie. Jeśli by się okazało jednak że nie dostaniemy kredytu 2 procent to stracimy niemałą kwotę zadatku. Deweloper chciałby podpisać umowę już w tym tygodniu. Co mamy robić w tej sytuacji?

Może Pan zaciągnąć kredyt na budowę domu przez dewelopera i go wykończyć pod warunkiem, że Pana wkład własny nie przekroczy 200 tyś złotych a kredyt nie będzie wyższy niż 500 lub 600 tys złotych.

Cytat Mam pytanie odnośnie kredytu 2%. Z żoną otrzymaliśmy przydział od PFR mieszkania plus jest to przez 2 lata "Wynajem instytucjonalny" czyli nie jesteśmy właścicielami nieruchomości tylko ją wynajmujemy. Chcemy zrezygnować z tego programu ponieważ nie jesteśmy zadowoleni z wielkości mieszkania i kupić większe. Czy w takim wypadku łapiemy się do tego programu? gdzie pozostałe warunki spełniamy - nie mamy 45 lat i żadnej innej nieruchomości.

Ustawa nie ma ograniczeń w tym zakresie.

Cytat Czy jeśli mam kredyt na dom z programem "Rodzina na swoim", oprocentowanie 7,8% to czy mogę wsiąść taki kredyt 2% i spłacić tamten...?

Kredyt bezpieczny 2% nie może być udzielony na spłatę kredytu zaciągniętego w banku na cel mieszkaniowy.

Cytat Czy mogę się starać o kredyt 2 procent na zakup mieszkania jeśli mam kredyt hipoteczny na działkę?

Tak, może Pan się ubiegać o taki kredyt. Ustawa precyzuje: "który w dniu złożenia wniosku o udzielenie tego kredytu nie jest ani nie był stroną umowy innego kredytu hipotecznego, zawartej w okresie 36 miesięcy przed dniem złożenia tego wniosku w celu pokrycia wydatków ponoszonych w związku z nabyciem lokalu mieszkalnego, domu jednorodzinnego albo spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego albo domu jednorodzinnego, chyba że umowa ta została rozwiązana w związku z dokonanym na podstawie art. 43 ust. 1 ustawy z dnia 20 maja 2021 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego oraz Deweloperskim Funduszu Gwarancyjnym (Dz. U. poz. 1177 i ...) skutecznym odstąpieniem przez kredytobiorcę od umowy deweloperskiej albo umowy, o której mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2, 3 lub 5 tej ustawy."

Cytat Czy jeżeli złożę wniosek o taki kredyt jako singiel, ale po dwóch tygodniach od złożenia wniosku w banku zawrę związek małżeński i decyzja kredytowa będzie przypadać formalnie na czas po wzięciu ślubu, to czy mój wniosek zostanie przeprocedowany i zaakceptowany jako singiel bez konieczności zaciągania kredytu z małżonką, czy taki wniosek zostanie odrzucony?

Jeśli Pan zawrze związek małżeński to powinien Pan podpisać umowę razem małżonką, dlatego sugeruję wtrzymać się ze składaniem wniosku do ślubu i złożyć wniosek z żoną.

Cytat Czy jeżeli decyzja będzie pozytywna, to mogę w takim domu mieszkać z małżonką, mimo że nie będzie ona stroną umowy kredytowej?

Jeśli Pan zawrze umowę samodzielnie może Pan mieszkać z Żoną mimo tego, ze nie będzie kredytobiorcą.

Cytat Proszę również o informację, czy jeżeli kupię dom od dewelopera, który wybudowany zostanie do grudnia 2024 r., to czy dopłaty uruchamiają się dopiero od przejścia na mnie własności nieruchomości, czy już od pierwszej raty kredytu (z uwagi na raty odsetkowe przed przeniesieniem własności)? Jeżeli nie ma wówczas dopłat, jakiej wysokości są wówczas raty do czasu przeniesienia własności lub wpisu banku do hipoteki i czy zostaje to później wyrównane przez dopłaty?

Dopłaty rozpoczynają się dopiero od momentu, kiedy zacznie Pan spłacać raty kapitałowo-odsetkowe, to następuje po wypłacie kredytu i nie musi to być data przeniesienia własności. Do czasu rozpoczęcia spłat rat kapitałowo-odsetkowych będzie Pan zobowiązany spłacać odsetki od wypłaconej części kredytu zgodnie z oprocentowaniem ustalonym w umowie kredytu.

Cytat Czy to prawda, że dla pierwszych kredytobiorców dopłaty będą niższe ze względu na inny wskaźnik przyjęty do wyliczenia dopłat? Czy warto zatem zaczekać i jeżeli tak to do kiedy?

Dopłaty są wyliczane zgodnie ze wzorem opublikowanym w Ustawie.

Cytat Czy limit wartości nieruchomości przy małżeństwie wynosi 800.000,00 zł, czy można zakupić nieruchomość droższą, np. w stanie surowym zamkniętym, i wykończyć ją np. ze środków własnych przy zaciągniętym kredycie 600.000 zł + 200.000 zł wkładu własnego?

Maksymalny wkład własny wynosi 200 tys. złotych, a kredyt jest udzielany na cel określony w ustawie (w ustawie nie ma celu zakup domu w stanie surowym). Jeśli wykończy pan dom z własnych środków to będzie oznaczać, że będzie posiadał Pan większy wkład własny co Pana eliminuje z Programu.

Cytat posiadam działkę z wykonanym fundamentem. Jej wartość nie przekracza 200 tys. Czy mogę ubiegać się o pełny kredyt?

Nie może Pan, bo wkład własny przekracza 200 tys. złotych.