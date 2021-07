Najwyższa Izba Kontroli prześwietli dodruk pieniądza przez Narodowy Bank Polski - ustalili dziennikarze RMF FM. Kontrolerzy mają sprawdzić, czy bank rzetelnie i zgodnie z przepisami przekazywał rządowi pieniądze.

Operacja skupu obligacji skarbu państwa była i jest wyjątkowa. Drukowanie pieniędzy przez bank centralny tylko po to, by dać je rządowi, jest działaniem wyjątkowym i bardzo niebezpiecznym. Najwyższa Izba Kontroli sprawdzi, czy nie naruszono zasad bezpieczeństwa i jakie będą skutki finansowe tych działań. Polityka drukowania i pompowania pieniędzy - nie tylko w Polsce - doprowadza do wzrostu inflacji, czyli wzrostu cen w sklepach.

Kontrola NIK w NBP może mieć także wymiar polityczny. Jeżeli kierowana przez Mariana Banasia Izba dopatrzy się nieprawidłowości u Adama Glapińskiego, czyli polityka z jądra Zjednoczonej Prawicy, to może być to kolejną odsłoną konfliktu Banaś - PiS.

Szef NIK Marian Banaś w oświadczeniu wygłoszonym po zatrzymaniu jego syna bardzo krytycznie ocenił stan finansów publicznych. Przedstawiłem w Sejmie analizę wykonania budżetu państwa i założeń polityki pieniężnej wraz z opinią Kolegium Najwyższej Izby Kontroli w przedmiocie absolutorium dla Rady Ministrów za rok 2020. NIK pod moim kierownictwem zwróciła uwagę na nierównowagę finansów publicznych oraz niekontrolowany wzrost długu publicznego, który liczony według metodologii Unii Europejskiej wzrósł aż o 290 mld złotych. Wcześniejsze zwiększenie długu publicznego, obliczonego według tej metodologii, o podobną wartość, jaką zaobserwowano w jednym tylko 2020 r., trwało prawie 10 lat - relacjonował Banaś. Zaprezentowane ustalenia wyników kontroli (...) wzbudzają mój uzasadniony niepokój o stan finansów publicznych państwa - stwierdził.