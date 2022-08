Prawie połowa Polaków obawia się, że dotknie nas kryzys gospodarczy; 61 proc. ankietowanych uważa swoją sytuację finansową za akceptowalną lub co najwyżej przeciętną, co 4. osoba ocenia ją jako złą lub bardzo złą - wynika z badania Izby Gospodarki Elektronicznej.

/ Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Izba Gospodarki Elektronicznej (IGE) poinformowała o wynikach zleconego przez siebie badania "W Kryzysie Do E-commerce", które dotyczyło stosunku polskich internautów do swoich finansów i zakupów internetowych.

"Z przeprowadzonego badania wynika, że Polacy nie są gotowi na kryzys. Mimo że podejmują różne działania zapobiegawcze, to sytuacja wyjściowa nie jest zbyt dobra" - wskazano. Co więcej ponad 1/3 ankietowanych zamierza kupować w internecie "wszystko co możliwe".

Jeżeli chodzi o finanse, to 48 proc. gospodarstw domowych posiada "jakiekolwiek oszczędności". Spośród osób, które podzieliły się w badaniu informacją o ich wartości, również 48 proc. zadeklarowała, że nie jest to więcej niż 10 tys. złotych.

61 proc. badanych uważa swoją sytuację finansową za akceptowalną lub co najwyżej przeciętną, co 4. osoba ocenia ją jako złą lub bardzo złą. "Dodatkowo, zmian na gorsze w ciągu najbliższych miesięcy oczekuje 34 proc., a polepszenie przewiduje jedynie 12 proc." - wymieniono.

W związku z tym - jak wskazano w komentarzu - internauci "nie oczekują biernie na nadchodzący kryzys, a podejmują różne działania i starają się wdrożyć poważne zmiany w obszarze swoich finansów i zakupów".

Oszczędność w internecie?

Konsumenci widzą szansę na optymalizację wydatków w zakupach internetowych. Ze względu na chęć oszczędzania i wygodę 78 proc. internautów przeniosło część zakupów w różnych kategoriach do sieci.

Zauważono, że w czasach pogarszającej się sytuacji gospodarczej znacznie częściej w sieci kupują produkty, które dotychczas kupowali przeważnie stacjonarnie.

"Przede wszystkim jest to rozrywka (19 proc.), jedzenie z dostawą do domu (18 proc.), szkolenia i kursy (16 proc.), a także produkty RTV/AGD (14 proc.) i modowe (13 proc.)" - poinformowała IGE. "Co 10. badany przyznaje, że przeniósł w znacznym stopniu do Internetu zakupy kosmetyków, elektroniki bądź produktów dziecięcych. Co więcej, 56 proc. rozważa dalsze ruchy w tym kierunku, czyli zwiększenie skali e-zakupów w kolejnych kategoriach" - dodano.

Powodem tych zmian jest przeświadczenie, że zakupy w sieci są bardziej atrakcyjne niż w sklepach stacjonarnych - uważa tak 58 proc. badanych. "Według nich promocje internetowe są częstsze (34 proc.), generalnie ceny produktów są niższe (34 proc.), łatwiej jest porównywać ceny i oferty (32 proc.), jest większy wybór marek (32 proc.) i produktów (27 proc.), a poza tym można łatwiej dokonać zwrotu, a więc ryzyko związane z nietrafionym zakupem jest znacznie mniejsze" - przekazała Izba Gospodarki Elektronicznej.

Badanie "W Kryzysie Do E-commerce" na zlecenie Izby Gospodarki Elektronicznej zostało przeprowadzone na próbie 1526 internautów. Opinie zebrano metodą CAWI. Dane zostały zebrane w dniach 14-21 lipca 2022 roku.

Izba Gospodarki Elektronicznej jest organizacją samorządu gospodarczego, reprezentującą interesy gospodarcze zrzeszonych w niej przedsiębiorców, w szczególności wobec organów władzy publicznej.