Zakończyło się wyjątkowe widowisko - częściowe zaćmienie Księżyca. To jedno z najdłuższych takich zjawisk w ciągu ostatnich kilkuset lat. Niestety nie wszyscy mieszkańcy naszego kraju mogli obserwować to zaćmienie. Było to możliwe tylko w niektórych regionach. Konieczne do tego były również sprzyjające warunki.

