O ogromnym szczęściu może mówić osoba, która w New Jersey w USA kupiła zwycięski kupon w loterii Mega Millions. Był on warty ponad 1,1 mld dolarów. To piąta co do wielkości wygrana w historii gry.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock Zwycięski kupon został kupiony w hrabstwie Monmouth w New Jersey. Szczęśliwiec prawidłowo wytypował numery z losowania: 7, 11, 22, 29, 38 oraz numer Mega ball - 4. W puli było 1,13 mld dolarów. To ósma wygrana co do wielkości w historii loterii w USA i piąta w historii Mega Millions. Nie wiadomo, kim jest zwycięzca. Co więcej, możemy się tego nigdy nie dowiedzieć, bo zwycięzcy loterii mogą zachować anonimowość. Szczęśliwiec będzie mógł wybrać albo wypłatę gotówki w wysokości 537,5 mln dolarów lub rozłożyć wygraną w wysokości 1,13 mld dolarów na 30-letnie płatności. To pierwsza główna wygrana w Mega Millions w tym roku. Jackpot loterii rósł od 8 grudnia. Następnie 30 kolejnych losowań nie przyniosło głównego zwycięzcy. Szansa na wygranie jackpota Mega Millions wynosi jedna na ponad 302 miliony. Co ciekawe - we wtorkowym losowaniu trzynastu posiadaczy losów wytypowało pierwsze pięć zwycięskich liczb i wygrało co najmniej milion dolarów. Pula nagród została teraz zresetowana do domyślnej wartości - 20 milionów dolarów. Jeden kupon na loterię Mega Millions kosztuje 2 dolary. Można go kupić w 45 stanach, Waszyngtonie i na Wyspach Dziewiczych Stanów Zjednoczonych. Zobacz również: Zrób to sam. Stroik na Wielkanoc w kilka minut

Hugh Grant chciał zostać politykiem, ale odradziła mu to teściowa

Słoń w uchu od igły? To możliwe

Gdzie kupić iPhone 15 Pro i dlaczego warto?