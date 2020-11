Trwa akcja Weekend z kwiatami w RMF FM! Ktoś z bliskich ma urodziny, imieniny, obchodzi jakąś ważną rocznicę? Albo może przegapiłeś jakąś ważną uroczystość? Na wszystkie te okazje doskonałym pomysłem będzie kupno pięknego bukietu kwiatów. Razem wspierajmy polskich florystów i florystki.

/ Zdjęcie ilustracyjne / Pexels

Czasem do szczęścia wystarczy jedno słowo, uśmiech czy... kwiat! To właśnie piękne, kolorowe bukiety, ale też jeden goździk czy tulipan mogą sprawić, że nawet pochmurny, listopadowy dzień stanie się lepszy. My również chcemy wywołać uśmiechy na twarzach zarówno klientów, jak i sprzedawców, dlatego w ten weekend zachęcamy wszystkich do kupna kwiatów! Od wczoraj odwiedzamy kwiaciarnie, by wspomóc lokalnych przedsiębiorców, a także namawiamy naszych słuchaczy do wręczenia kwietnego prezentu. Ktoś miał niedawno imieniny? A może chcesz obdarować ukochaną bukietem kwiatów w niedzielny poranek? Odwieź najbliższą kwiaciarnię i spraw radość wielu osobom!

Instagram Post

Kupując kwiaty, możemy wspomóc lokalnych florystów oraz florystki, którzy w czasie pandemii także potrzebują naszego wsparcia. Warto o tym pamiętać na przykład podczas weekendowego spaceru, kiedy będziecie mijać pięknie udekorowane kwiaciarnie.

Instagram Wideo

Po kwietnych zakupach koniecznie zróbcie też zdjęcie i wyślijcie je jeszcze dziś w wiadomości na Facebooku RMF FM. Pokażmy wszystkim florystom, że jesteśmy z nimi!





Instagram Post