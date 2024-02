13 lutego to niezwykle ważny dzień dla każdego radiowca. Dziś obchodzimy Światowy Dzień Radia, ustanowiony przez UNESCO. Radio to medium, które mimo upływu lat i rosnącej popularności Internetu, wciąż cieszy się ogromną popularnością. Z tej okazji mamy dla Was radiowe niespodzianki: żółto-niebieskie gadżety RMF FM.

Studio RMF FM / Michał Dukaczewski / RMF FM Światowy Dzień Radia to święto wszystkich, którzy nadają, słuchają i kochają radio. Mimo dynamicznego rozwoju mediów cyfrowych, radio wciąż cieszy się ogromną popularnością na całym świecie. Dostępność, niska cena oraz możliwość słuchania "w biegu" sprawiają, że radio skutecznie konkuruje z internetem. Dlaczego 13 lutego? Data 13 lutego nie została wybrana przypadkowo. Upamiętnia ona dzień, w którym w 1946 roku zainaugurowano działalność rozgłośni Narodów Zjednoczonych. Światowy Dzień Radia, proklamowany przez UNESCO w listopadzie 2011 roku, a następnie zatwierdzony przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych w 2013 roku, ma na celu przypomnienie o niezastąpionej roli, jaką radio odgrywa w edukacji, informacji i rozrywce. Początki radiofonii w Polsce i na świecie W Polsce podobnie jak w wielu innych krajach początek radiofonii to XX wieku. Pierwsza próbna audycja radiowa w naszym kraju odbyła się w 1925 roku; regularne nadawanie rozpoczęło się rok później. Warto przypomnieć, że pierwszym krajem, który rozpoczął regularne nadawanie programu radiowego, były Stany Zjednoczone w 1920 roku. Niedługo po nich, w 1922 roku, swoją działalność rozpoczęła Brytyjska Korporacja Nadawcza - BBC. RMF 24