Mieszkaniec jednej ze wsi w obwodzie czernihowskim na Ukrainie zgłosił na policję, że śmiertelnie ranił ojczyma. Kiedy funkcjonariusze przyjechali na miejsce, okazało się, że nie doszło do przestępstwa, a mężczyzna chciał jedynie, by policja odśnieżyła mu podjazd do domu.

