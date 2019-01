To na pewno będą niesamowite wakacje. W 2021 roku pierwszy na świecie kosmiczny hotel Aurora Station ma zacząć przyjmować gości. Koszt 12-dniowego pobytu to – bagatela - 9,5 mln dolarów. Mimo to amerykańska firma Aurora Station zapewnia, że "chce uczynić Kosmos dostępny dla każdego".

Tak ma wyglądać latający hotel /Twitter

