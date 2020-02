W tłusty czwartek Polacy zjedzą ok. 7 tys. ton pączków - wynika z wyliczeń Banku BNP Paribas. Do przygotowania ciasta drożdżowego w piekarniach, cukierniach i domach zostanie zużyte łącznie ok. 2,5 tysiąca ton mąki pszennej, 500 ton cukru, 500 ton masła, 1,3 mln litrów mleka oraz około 25 mln sztuk jaj.

