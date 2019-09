Długa siwa broda, okulary, turban, a nawet wózek inwalidzki – to wszystko miało pomóc 32-letniemu obywatelowi Indii przechytrzyć celników z Delhi. Mężczyzna udawał staruszka, by dostać się do samolotu lecącego do Nowego Jorku. Zamiar jednak się nie powiódł – podaje CNN.

