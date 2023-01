Największy polski portal społecznościowy wykop.pl doczekał się gruntownej aktualizacji. Dotychczasowa wersja aplikacji została w całości zastąpiona nową technologią, pojawił się nowoczesny interfejs ułatwiający korzystanie z serwisu. Wprowadzono też nowe funkcje, wiele usprawnień, poprawek i drobne zmiany wizualne.

/ Materiały prasowe

Wykop to największy polski serwis społecznościowy. Co miesiąc 10 mln unikalnych użytkowników generuje ponad 120 mln odsłon oraz blisko 2,5 mln wpisów i komentarzy. Portal właśnie doczekał się największej w swojej historii aktualizacji. Silnik został w całości napisany od zera, bazując na nowoczesnej technologii.

Widoczne zmiany i usprawnienia dotyczą przede wszystkim:

optymalizacji wyświetlania treści oraz interfejsu całego serwisu,

kategoryzacji i filtrowania treści — pojawiły się tematyczne podserwisy,

usprawnień dla urządzeń mobilnych (wprowadzenie wersji Progressive Web App),

wyszukiwarki, w szczególności jej zaawansowanych funkcji,

prywatności i bezpieczeństwa,

publikowania oraz komentowania znalezisk i artykułów,

komunikatora, powiadomień oraz profilu użytkownika.

Jak poinformowano w komunikacie prasowym, motywem zmian jest przede wszystkim poprawa bezpieczeństwa i wygody użytkowania portalu. Na celowniku programistów było również otwarcie drogi do bardziej dynamicznego rozwoju serwisu, który był ograniczony w poprzedniej architekturze. Ciekawostką jest fakt, że ze starego serwisu nie została nawet jedna linijka kodu, całość została zaprojektowana i napisana zupełnie od nowa. "Pomimo gruntownych zmian pod maską portalu obyło się bez zaskoczeń wizualnych i funkcjonalnych dla użytkowników przyzwyczajonych do starej wersji. Jak wiadomo, wszyscy “lubimy te piosenki, które znamy" dlatego na pierwszy rzut oka to wciąż ten sam serwis i korzystanie z niego jest tak samo proste i wygodne" - przekazano.

Największe zmiany to wprowadzenie kategorii głównych oraz możliwość konfiguracji własnych kategorii. Dzięki nim wszystkie obecne i nowe treści można przeglądać w tematycznych kontekstach. "Przy liczbie wpisów, które pojawiają się codziennie na serwisie taka możliwość filtrowania to duże udogodnienie" - zauważono.

Dużych usprawnień doczekało się również wyświetlanie serwisu na urządzeniach mobilnych, niezależnie od rozdzielczości ekranu i systemu operacyjnego. W tym celu wdrożone zostało PWA (Progressive Web App). Technologia pozwala z poziomu przeglądarki na “instalację" mobilnej wersji serwisu, bez potrzeby ściągania aplikacji z marketu.

Edytor, wyszukiwarka i plany na przyszłość

Serwis poinformował także, że został wdrożony nowy edytor dodawanych przez użytkowników treści, który umożliwia lepsze zarządzanie i formatowanie, jak również osadzanie elementów z serwisów zewnętrznych. Sporej aktualizacji doczekała się także wyszukiwarka. "Teraz po przejściu do wyszukiwania zaawansowanego możemy korzystać z niedostępnych wcześniej filtrów, ułatwiających znalezienie treści o konkretnych parametrach. Odświeżony został również komunikator, profil użytkownika oraz system powiadomień. Zdecydowanie został podwyższony poziom bezpieczeństwa Wykopu" - poinformowano.

"To dopiero początek zmian w serwisie, nowa architektura pozwala na dynamiczny rozwój, którego efekty będą widoczne niebawem. Po wprowadzeniu nowej technologii tempo kolejnych usprawnień zdecydowanie przyspieszy. Mamy nadzieję, że nowa wersja serwisu przypadnie do gustu wszystkim użytkownikom i dalej będziemy razem tworzyli historię polskiego internetu" - zaznaczono.