Tysiące dziwnie wyglądających stworzeń wyrzuciła woda na jedną z plaż w Argentynie. Ze względu na swój nietypowy wygląd są nazywane „rybami penisami” („penis fish”). W rzeczywistości nie są to jednak ryby, a – wyjątkowo duże - robaki.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

W rzeczywistości to nie są ryby tylko robaki z gatunku "Grube karczmarze" (Urechis unicinctus). Bezkręgowce - jak podaje "New York Post - mierzą średnio 25 centymetrów i żyją ok. 25 lat.

Te robaki z reguły żyją pod piaskiem. Przez gwałtowną burzę, która nawiedziła teren Rio Grande w poniedziałek, zostały jednak wypłukane z dna.