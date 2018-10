Sześć pingwinów z wrocławskiego zoo opuściło swój dom i ruszyło do Czech. W Uściu nad Łabą mają wzmocnić populację i stworzyć nowe rodziny. "Nasza kolonia osiągnęła już prawie maksymalny pułap. W tej chwili mamy 110 osobników. Nie chcemy też, by w tej grupie spokrewnione pingwiny zaczęły łączyć się ze sobą w pary. Dlatego część z nich musi wyjechać, by tworzyć nowe rodziny pingwinie w innych ogrodach zoologicznych" - tłumaczył Paweł Borecki, opiekun pingwinów we wrocławskim zoo.

