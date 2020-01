Szczecińscy naukowcy opracowali specjalne produkty spożywcze dla osób prowadzących siedzący tryb życia. Baton prebiotyczny i błonnikowe bułki, które pomogą również pacjentom z otłuszczoną wątrobą. Produkty mają się wkrótce znaleźć na półkach sklepowych.

Zdjęcie ilustracyjne / Pixabay

Baton i bułki powstały w wyniku badań naukowców z Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego, poszukujących skutecznych sposobów wsparcia flory bakteryjnej jelit. Poprawa jej funkcjonowania - jak wskazała w rozmowie prof. dr hab. n. med. Ewa Stachowska z tej uczelni - może pomóc w lepszym działaniu układu pokarmowego, ale też wpłynąć na poprawę nastroju.



Postanowiliśmy zrobić coś dla osób, które mają problemy z zaparciami, a tym samym problemy z masą ciała. W oparciu o naszą recepturę lokalny wytwórca pieczywa, pan Jan Tabiński, przygotował batony, które zawierają tylko zdrowe elementy - powiedziała prof. Stachowska. Zaznaczyła, że błonnik roślinny, który znajduje się w batonach, jest rozpuszczalny, o dużym stopniu lepkości, tak, aby "dokarmiał" bakterie, które poprawiają pasaż jelitowy.

Baton dla pracujących za biurkiem



Jak wskazała badaczka, baton powstał z myślą o osobach, które wykonują pracę siedzącą, m.in. urzędnikach, kierowcach czy informatykach. Podkreśliła, że już po pierwszych tygodniach osoby, które wcześniej miały problemy z pracą jelit, odczuły poprawę.



Nawet teraz pacjenci mówią, że efekt się utrzymuje, mimo iż minęło 6-7 miesięcy od czasu, gdy codziennie jedli batony. Idea jest taka, aby ktoś kupił sobie zapas batonów na tydzień, odczuł efekt - a jeśli go nie ma, wydłużył ten okres do dwóch tygodni, a później znów odstawił je i zjadał po jednym batonie co dwa dni - zaznaczyła prof. Stachowska.



Dodatkowym efektem spożywania produktu jest, jak się okazało, utrata wagi. Pacjentom nie chciało się tak bardzo jeść, po trzech tygodniach gubili około kilograma - zaznaczyła badaczka.



Batony smakują jak pierniki, naturalne przyprawy działają antyoksydacyjnie - wskazują naukowcy - dodatkowo poprawiając mikrobiotę jelitową. Badacze zapowiadają, że będą także pracować nad innymi wersjami smakowymi.

Błonnikowa bułka na otłuszczoną wątrobę



Smak żytniego pieczywa na zakwasie mają natomiast bułki błonnikowe, także stworzone wspólnie z lokalnym producentem. Powstały z myślą o osobach ze stłuszczeniem wątroby - to pacjenci przeważnie z otyłością. Jak zaznaczyła prof. Stachowska: lawinowo przybywa osób otyłych.

Jak dodała, naukowcy założyli, że żywienie takich pacjentów musi być nieskomplikowane: Ludzie są przyzwyczajeni, lubią i chcą jeść dobrej jakości pieczywo. Trzeba więc było zaprojektować to tak, aby było wygodne.



Naukowcy skupili się na przebudowie mikrobioty jelitowej u pacjentów, ale także w tym przypadku u osób, które spożywały specjalne pieczywo, nastąpiła redukcja masy ciała.



Efekt nas absolutnie zaskoczył. Nie spodziewaliśmy się, żeby funkcja wątroby poprawiła się szybciej niż po pół roku. Badanie stopnia stłuszczenia po dwóch miesiącach wskazało jednak, że poprawiły się parametry zwłóknienia i stłuszczenia wątroby - podkreśliła badaczka. Dodała, że u pacjentów zwiększyło się też wytwarzanie krótkołańcuchowych kwasów tłuszczowych, które chronią jelita przed rakiem.



Bułki, nazwane "uniwersyteckimi", będą objęte licencją. Ich twórcy chcą, aby znalazły się w jak największej liczbie piekarni. Batony mają zostać wkrótce wprowadzone do masowej sprzedaży, zostaną też zaprezentowane na Międzynarodowej Wystawie Własności Intelektualnej, Wynalazków i Innowacji IPITEx w Bangkoku w lutym br.