Dokładnie 19 lat temu na YouTube opublikowano pierwsze nagranie. Wideo zostało nagrywane w zoo w San Diego i trwa 19 sekund.

Fragment filmu "Me at the zoo" / YouTube

Ta data zapisała się w historii internetu. 23 kwietnia 2005 roku o godz. 20:27 czasu pacyficznego (24 kwietnia 6:27 czasu polskiego) opublikowano pierwsze nagranie w historii serwisu YouTube.

19-sekundowy film nazwany został "Me at the zoo". Autorem nagrania jest Jawed Karim. Wideo powstało w zoo w San Diego.

Twórca na nagraniu stoi przed klatką słoni i zachwyca się zwierzętami. W porządku, jesteśmy więc przed... słoniami. Fajną rzeczą na ich temat jest fakt, że mają naprawdę, naprawdę, naprawdę długie trąby, i to jest fantastyczne. I to wszystko, co można powiedzieć - mówi Jawed Karim.

Wideo youtube

Nagranie stało się hitem internetu. Do dziś zebrało ponad 317 mln wyświetleń. Skomentowało je ponad 10 mln osób, a polubiło - 16 mln.

Co ciekawe "Me at the zoo" jest jedynym nagraniem, które zostało zamieszczone na profilu "jawed". Mimo wszystko konto ma 4,63 mln subskrybentów.

Chociaż pierwsze nagranie na YouTube zamieszczono 23 kwietnia 2005 roku, sam serwis powstał trochę wcześniej, bo 14 lutego 2005 roku.