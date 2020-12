Serwis YouTube opublikował zestawienie najpopularniejszych wideo w Polsce w 2020. Jak wynika z rankingu – w tym roku najwięcej wyświetleń uzbierały nagrania #Hot16Challenge2. Zdominowały one zestawienia najpopularniejszych polskich nagrań w serwisie YouTube w 2020 r. Na podium najchętniej oglądanych wideo znalazł się rap w wykonaniu prezydenta Andrzeja Dudy.

Na koniec 2020 roku okazuje się, że jednym z najchętniej oglądanych filmów w Polsce w serwisie YouTube jest rap prezydenta Andrzeja Dudy, który wziął udział w akcji #Hot16Challenge2. Wideo konta "W pałacu prezydenckim" plasuje się na miejscu drugim i do tej pory uzbierało 12,4 mln wyświetleń.

Zwycięzcą zestawienia jest YouTuber Karol "Friz" Wiśniewski, który wraz ze swoją "Ekipą" nagrał piosenkę "Przejmujemy jutuby". Nagranie do tej pory zgromadziło ponad 58 mln wyświetleń. Na trzecim miejscu jest MARCYSIA i jej nagranie #Hot16challenge2 - 13 mln wyświetleń. Na szóstym miejscu znalazł się głośny film braci Sekielskich "Zabawa w chowanego". Reportaż opowiadający o problemie pedofilii w polskim Kościele zebrał do tej pory 7,7 mln odtworzeń.

"Nie pytają cię o imię, walczą z ostrym cieniem mgły"

Prezydent został nominowany przez Zeusa. Sam nominował Marylę Rodowicz, Sebastiana Karpiela-Bułeckę, Pectus, Golec uOrkiestrę oraz premiera Mateusza Morawieckiego.



Nie pytają cię o imię, walczą z ostrym cieniem mgły. To jest maj, nie pachnie Saska Kępa, może ktoś to gdzieś przewidział, ale wróżba raczej tępa. Nie pytają cię o imię, walczą z ostrym cieniem mgły. Ostre niebo tu i teraz, ostra ziemia, ostry kurz. Wczoraj znika w nieostrości, jutro, dzisiaj, zaraz, już. Nie pytają cię o imię, walczą z ostrym cieniem mgły. Ciepły wieczór bez ciemności, trawa, spokój, my i wy. My i wy. My to oni, oni - my. Nie pytają cię o imię, walczą z ostrym cieniem mgły. Mocne ręce ratowników, wszyscy razem, chwała im - rapował prezydent Duda.





A tak poszło naszym redakcyjnym kolegom:



Charytatywna akcja muzyków

Akcja #hot16challenge2 została zapoczątkowana przez rapera Solara. Raperzy nagrywali 16-wersowe zwrotki i przy okazji zbierali pieniądze na pomoc medykom walczącym z koronawirusem.

Swoje "szesnastki" nagrywali nie tylko artyści. Do akcji dołączyli celebryci, aktorzy, znani dziennikarze, czy politycy. m.in. prezydent Andrzej Duda, czy Rzecznik Praw Obywatelskich Adam Bodnar. W akcji wzięli udział także dziennikarze RMF FM. Swoją cegiełkę dołożyli: Katarzyna Staszko, Marek Wiosło, Kuba Kaługa, Mateusz Chłystun i ekipa "Wstawaj szkoda dnia!".