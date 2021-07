Na Węgrzech otwarto Muzeum Selfie. W mieście Nyiregyhaza na północnym wschodzie kraju powstało miejsce, gdzie w specjalnie zaaranżowanych scenografiach można sobie robić zdjęcia.

W Muzeum przygotowano 26 kompozycji, które mogą posłużyć jako tło selfie. Umożliwiono m.in. sfotografowanie się z figurą żyrafy, lwa czy jelenia oraz między rozwieszonymi girlandami z płatków róż.

Chętni mogą przy pomocy specjalnego pistoletu wystrzelić w powietrze sztuczne banknoty, tak jakby właśnie padał na nich deszcz pieniędzy.



Staraliśmy się zaaranżować sceny kolorowe i poświęcone konkretnym tematom, np. owocom czy słodyczom - powiedział właściciel Muzeum Gergely Gal. Podkreślił, że są też kompozycje ze lśniącymi elementami tworzącymi wrażenie luksusu oraz sceny romantyczne, gdzie królują kwiaty i rośliny.



Władze miasta mają nadzieję, że Muzeum przysporzy mu nowych gości. W 2020 r. 47 proc. turystów, którzy przyjechali do miasta, stanowiły osoby poniżej 21. roku życia. Właśnie do nich przede wszystkim ma przemawiać nowa atrakcja.



Burmistrz miasta Ferenc Kovacs powiedział, że władze starają się, by każda grupa wiekowa mogła znaleźć w Nyiregyhaza swoje ulubione miejsce.



Jak poinformowała regionalna rozgłośnia telewizyjna, Nyiregyhazi Televizio, jedno z badań wykazało, że co roku ludzie robią przeciętnie 600 selfie.