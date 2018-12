Rosjanka z Sankt Petersburga uwielbia siłownię i… bardzo długie paznokcie. "Teraz mają one 86 centymetrów łącznej długości".

Elena Szilenkowa / RUPTLY/x-news

Elena Szilenkowa z Sankt Petersburga jest rekordzistką Rosji pod względem długości paznokci. Łącznie mają one aż 86 centymetrów, co częściowo utrudnia jej normalne funkcjonowanie. Kobiecie nie przeszkadza to jednak w uczęszczaniu na siłownię.

Postanowiłam sprawdzić w internecie czy w księdze rosyjskich rekordów jest sekcja o paznokciach. Znalazłam odpowiedni punkt, ale był on pusty, więc chciałam spróbować swojego szczęścia. Załączyłam swoją aplikację, którą zaakceptowano. I to wszystko. Okazuje się, że na tę chwilę jestem rekordzistką - powiedziała Elena Szilenkowa.

