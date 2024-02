David Marjot mieszka w Surrey i jest emerytowanym psychiatrą. Tytuł lekarza uzyskał w 1952 roku, a więc 72 lata temu. Postanowił jednak poszerzyć swoją wiedzę.

Tym samym mężczyzna w wieku 95 lat obronił tytuł magistra, zostając najstarszym absolwentem Uniwersytetu w Kingston.

Wchodząc na scenę, aby odebrać dyplom, otrzymał owację na stojąco od kolegów oraz pracowników uczelni. W wydarzeniu towarzyszyli mu syn i zięć.

Jak mówił w rozmowie z BBC, ukończenie studiów było "ciężką pracą", ponieważ "pamięć nie jest już taka, jak kiedyś". Marjot zwrócił się także do osób, które myślą o ponownym rozpoczęciu edukacji po kilkudziesięciu latach przerwy.

To trochę ryzykowne, ale jeśli jesteś zainteresowany, to idź (na studia - przyp. red.) - podkreślił. Miałem szczęście, że trafiłem na światowej klasy nauczycieli i było to bardzo pozytywne doświadczenie - dodawał.

Jak mówił, ważne jest, aby zawsze stawiać sobie wyzwania. Nawet gdy się starzejesz - podkreślał.

Studia magisterskie pomogły mu także zająć myśli po stracie żony, która zmarła po 65 latach małżeństwa.

Czas na doktorat?

Co ciekawe, 95-latek rozważa obecnie doktorat w niepełnym wymiarze godzin. Jeśli się na to zdecyduje, może go zdobyć po ukończeniu 102. roku życia.

Profesor Stella Sandford, wykładowca na Uniwersytecie w Kingston jest pod wrażeniem wyczynu Marjota. David przybył do Kingston mając już na swoim koncie znakomitą karierę. Podczas dyskusji na zajęciach wniósł ze sobą bogatą wiedzę i doświadczenie - mówiła.

Wiemy, że różnorodność w klasie prowadzi do bogatszych i ciekawszych dyskusji. Nie możemy zapominać, że obejmuje to różnorodność pokoleniową - podkreśliła.

David Marjot stał się jedną z najstarszych osób, które ukończyły studia w Wielkiej Brytanii. Aktualnym rekordzistą jest 96-letni Archie White, który w 2021 roku został absolwentem Uniwersytetu w Brighton.