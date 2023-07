Zmiany, które dla użytkowników są widoczne dopiero teraz, trwają już od kilku miesięcy. W kwietniu tego roku firma Twitter Inc. przestała istnieć i stała się częścią nowo utworzonej przez Elona Muska spółki X Corp. Już wtedy pojawiły się spekulacje, że to początek drogi do przekształcenia Twittera w "X", która, według zapowiedzi Muska, ma być platformą do wszystkiego. Co to dokładnie znaczy? Z pewnością przekonamy się wkrótce.