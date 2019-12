Mieszkańcy Hiszpanii mają 12 miesięcy, aby wymienić na euro pesetę, która była walutą tego kraju do 2002 roku. Obecnie przechowują oni pesety o łącznej wartości 1,61 mld euro - poinformował we wtorek Bank Hiszpanii (BdE).

/ Zdjęcie ilustracyjne / Pixabay

Według komunikatu BdE znajdująca się wciąż w posiadaniu Hiszpanów kwota peset stanowi około 3 proc. łącznej wartości dawnej krajowej waluty znajdującej się w obiegu w 2001 roku.



"Posiadacze peset w formie banknotów, wydanych po 1939 roku, mogą je wymienić na euro najpóźniej do 31 grudnia 2020 roku. Termin ten dotyczy również wymiany peset w formie pamiątkowych monet oraz serii dla kolekcjonerów" - ogłosił BdE.



Zarząd Banku Hiszpanii wyjaśnił, że także posiadacze peset wydanych w okresie wojny domowej z lat 1936-1939 mają szansę na wymianę starej waluty na euro, ale pieniądze te muszą zostać wcześniej przebadane przez ekspertów BdE, by sprawdzić ich autentyczność.



Bank centralny poinformował też, że możliwa jest wymiana monet na euro jeśli były one dopuszczone do obiegu 1 stycznia 2002 roku. Termin wymiany starszych, z lat 1936-1975, upłynął w 1997 roku, ale niektóre z nich na rynku kolekcjonerskim osiągają dziś wartość 20 tys. euro.



Ostatnia będąca w obiegu peseta emitowana była pomiędzy 1975 a 2002 rokiem w monetach o dziesięciu nominałach, od 50 centimos do 500 peset, a także w formie banknotu o czterech nominałach: 1000, 2000, 5000 i 10000 peset.



Wymiana na walutę europejską nastąpiła w Hiszpanii w 2002 roku po kursie 1 euro za 166,3 peset.