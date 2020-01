Światowy gigant internetowy - właściciel Facebooka - zapowiada walkę z fake newsami. Największemu z mediów społecznościowych ma pomóc ponad pięćdziesięciu ekspertów z całego świata i agencja informacyjna Reuters. Wspólnie stoczą oni walkę z tak zwanymi deepfake'ami - zapowiedziała kilka dni temu wiceprezes firmy Monika Beckert.

Zdjęcie ilustracyjne / Pixabay

Użytkownicy muszą teraz lepiej zadbać o własną prywatność i bezpieczeństwo swoich danych - mówi RMF FM Adam Klimowski, ekspert do spraw ochrony danych z kancelarii JAMANO.

Deepfake to głównie nagrania wideo i audio, które zostały tak spreparowane, że wyglądają jak prawdziwe. W sieci pojawiły się między innymi przerobione nagrania byłego prezydenta Baracka Obamy.

Deepfake polega na łączeniu twarzy ludzkich przy pomocy sztucznej inteligencji. Stosowana jest głównie do nakładania nieruchomych obrazów na filmy, co pozwala manipulowanie materiałami filmowymi i może prowadzić do kompromitacji osoby, której wizerunek został wykorzystany.

Bezpieczeństwo w sieci zależy od nas samych

Bezpieczeństwo naszych danych i informacji, które udostępniamy w sieci zależy od nas samych - podkreśla Klimowski.

Wiele osób nie ma oporów wobec publikowania dokumentów zawierających ich dane osobowe: nazwiska, imiona, numery PESEL, czy zdjęć biletów lotniczych na wymarzone wakacje, albo świeżo zdobytego prawa jazdy - podkreśla ekspert.

Dane osobowe mogą zostać wykorzystane nie tylko do produkcji deepfake'ów, ale też np. do oszustw finansowych.